渣打、滙豐以及星展銀 前十月獲利亮眼

2024年將告終，今年外銀獲利王潛在冠軍出爐。金管會統計外銀子行今年前十月稅前盈餘表現，滙豐銀以102.58億元奪冠，寫外銀子行中，前十月獲利率先突破百億元的銀行，寫下新猷。

金管會統計資料自2013年開始，總計渣打銀、滙豐銀以及星展銀三家在台外銀合計前十月稅前盈餘210.21億元，較去年同期大幅成長41.5％，賺贏過去歷年統計紀錄。惟如果加計花旗銀，前十月稅前盈餘307.9億元，年減12％。

金融人士指出，今年金融業獲利同步走高，主要來自財富管理手續費收入，以及信用卡與放款手收都顯著增加，以及央行啟動升息循環，各家金融機構利息淨收入表現不錯，金管會官員指出，外銀受到投資與其他淨收入上揚，以及呆帳費用較去年低，獲利成績單也亮眼。

花旗銀在尚未出售在台消金業務之前，長期坐穩外銀子行獲利王冠軍，從2016年到2019年年稅前盈餘都突破百億元。在花旗銀出售在台消金業務後，滙豐銀、渣打銀與星展銀爭奪外銀獲利王，去年由滙豐銀以104.9億元拿下稅前盈餘冠軍，今年滙豐銀再度超車，且前十月稅前盈餘就突破百億元，較去年同期成長12％。

而已經完成合併花旗在台消金業務的星展銀，今年前10月稅前盈餘49.3億元、年大幅成長611％，根據星展銀計畫，併購綜效將在2026年可以完全展現，獲利將顯著提升。渣打銀今年以來至10月稅前盈餘58.33億元、年成長17％。