前11月國人刷卡超越去年全年新高 國銀給聚餐刷卡優惠

央行12月上修台灣2024年經濟成長率，從3.82％上修至4.25%，台灣內需動能強勁，今年前十一月簽帳金額已經超越去年全年新高紀錄，國銀鎖定跨年元旦刷卡熱潮，星展銀、玉山銀、北富銀都已經推出刷卡優惠，要大搶市場。

根據國銀12月公布信用卡統計，全體國銀11月簽帳金額刷破3,800億元，累計今年前十一月簽帳金額突破4.27兆元，已經超越去年全年歷史新高4.19兆元紀錄，2024年簽帳金額確定將達歷史新高紀錄。

12月國銀簽帳金額有機會再寫好成績，因大型發卡銀行都已經推出刷卡優惠。星展銀宣布，2025年1月底前聚餐刷卡最高12%回饋、有機會拿到1000元刷卡金，並從2025年起，推出星展eco永續卡、eco永續極簡卡綁定行動支付消費可享國內外最高3%回饋、國外指定地區最高9.8%回饋。

北富銀Costco聯名卡至明年1月底前，到特定餐廳刷卡消費且成功登錄，最高享有5％回饋、上限300元刷卡金；J卡到指定餐飲用餐最優有46折優惠。玉山銀推出優惠活動到明年2月12日之前，指定百貨通路消費分期可以享有5％e point回饋，到全聯等超商超市單筆消費300元以上也享有5％e point回饋。台新銀推與特定旅行社合作指定團體行程、每人最高現折2000元，另外到明年2月底前，淘寶APP購物，以Apple Pay綁定台新JCB信用卡交易，即可享免手續費3%優惠，單筆最高折手續費200元。