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迎蛇年！永豐全臺送限量3.3萬瓶發財水、ATM 點燈安太歲

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
2025蛇年新春將至，永豐銀行特別推出「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，為客戶迎來財富永豐、好運豐饒的新年。永豐銀／提供
2025蛇年新春將至，永豐銀行特別推出「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，為客戶迎來財富永豐、好運豐饒的新年。永豐銀／提供

為迎來蛇年新春好兆頭，永豐銀行表示，特別為客戶推出開運「蛇年四寶」，2025年農曆春節前於全臺125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、總計將送出約33,000瓶；另贈送「財富永豐」蛇年迎福春聯與聚寶袋，並於分行營業大廳提供二款發財糖，為客戶添福氣。此外，明年1月3日起，永豐銀行ATM也將啟動臺北市四大宮廟祈福點燈或安太歲服務，助客戶輕鬆開啟蛇年新氣象。

蛇年四寶財富永豐 迎春納福好運豐饒

乙巳蛇年新春將至，永豐銀行表示，「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，集結多樣化的開運設計元素；包括象徵富貴的「財蛇」，身鑲金幣的喜慶紅蛇與財富金蛇，蛻變更新為來年帶來新契機；財蛇圍繞在滿植蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、金桔（吉利）以及石斛與蝴蝶蘭（喜福）的豐饒花果園，代表迎向財富永豐、開展美好生活的一年。

全臺ATM點燈安太歲 開運祈福更便利

此外，永豐銀行也與松山奉天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂及木柵指南宮等臺北市四大宮廟合作，自明年1月3日起，民眾可透過全臺近500臺永豐銀行ATM使用祈福點燈與安太歲服務。永豐銀行表示，於ATM插入金融卡後，點選「點燈／安太歲」頁面、輸入個人手機號碼後，再選擇宮廟及點燈項目，例如松山慈祐宮提供財利燈、光明燈、平安燈、安太歲及祈福法會等多種選項；核對數量並成功扣款後，ATM將印出回函表，民眾填妥後寄回宮廟則完成服務，提升祈福便利性。

ATM 永豐銀行 開運

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