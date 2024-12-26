新安東京海上產險推專屬簡訊特碼代號 防簡訊詐騙

隨著簡訊詐騙案件日益增加，為加強保戶對簡訊來源的識別性與信任度，新安東京海上產險特與中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）等三大電信公司合作，導入全新6組專屬簡訊特碼代號，無論是投保、理賠、繳費、中獎及電子保單寄送等相關服務通知，都會以專屬簡訊特碼進行發送，透過增強客戶對簡訊來源的辨識能力，有效減少詐騙風險，進一步保障社會大眾的權益。

根據《亞洲詐騙調查報告–台灣篇》2024年數據顯示，有52.5%的台灣民眾曾收到過詐騙簡訊，去年至今冒名類型的高風險電話和簡訊更已逾300萬筆，詐騙手法日新月異、話術多變，更突顯防詐工具的重要性，為促使保戶能有效識別出訊息來源，新安東京海上產險特別向台三大電信業者申請專屬簡訊特碼服務上線，並同步公告於官網首頁等管道，具體落實公平待客中「告知與揭露原則」，確保客戶權益且促進社會安全。

值得一提的是，除了降低詐騙簡訊危害外，新安東京海上產險立基於彰顯風險控管的專業職能，自2023年起率同業之先陸續攜手公益團體及學校機構等合作深入全台各地，鎖定樂齡長者、聽語障朋友、年輕學子、新住民以及偏鄉原民等族群，迄今已舉辦總計106場「保險防詐公益宣導」實體講座，透過多元創新的教材及深入淺出的互動，強化民眾對金融詐騙的抵禦能力，觸及超過3,000人受惠，以提高大眾防詐免疫力，守護民眾財產安全，為社會羅織強韌安全的防護網。

為積極順應政府推動全民防詐，本公司更早在2023年2月於官網首頁建置「防詐杜絕風險專區」，運用吸睛的動畫影片，便於各個年齡層了解風險預防正確觀念，也特別編製「心安防詐御守DM」輔助，宣導如何防範「假代辦、假公司、假保單、假賠案」，並結合數位賦能，開發兼具真實感與沉浸性的「防詐高手線上遊戲」，整體線上宣導有效觸及逾8萬人次，期許將金融詐騙防範意識扎根至社會各角落，在易近、平等、多元、包容基礎下，持續推動「To Be a Good Company」的核心願景。更多識詐、防詐相關資訊及全新6組專屬簡訊特碼代號可上新安東京海上產險官網首頁（https://www.tmnewa.com.tw）多加瞭解並留意認明。