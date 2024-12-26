台壽連霸全球百大保險品牌 榮登全球年度模範保險公司

獲獎記錄屢創新高。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）2024年橫掃國內外76項大獎，八連霸「全球百大最有價值保險品牌」；七度蟬聯《Global Brands Magazine》（全球品牌雜誌）、《The Global Economics》（全球經濟）、《Global Business Outlook》（全球商業觀點）「台灣最佳壽險品牌」與「臺灣最佳壽險公司」4大獎殊榮，更榮居多項國際大獎唯一獲獎之臺灣壽險公司，品牌影響力揚名世界。

台灣人壽致力創新更創「心」數位服務，首創「理賠AI智能平台」，結合區塊鏈技術，提供多元進件服務平台，化繁為簡解決理賠痛點，並兼具效率與減碳，風光摘下CELENT模範保險公司獎（Model Insurer Awards）年度最大獎「全球年度模範保險公司」（Model Insurer of the Year, Global），為臺灣第一家獲此大獎保險公司；亦連續三年贏得《The Asset》（財資）數位金融獎（Digital Awards）「臺灣最佳數位保險體驗」（Best Digital Insurance Experience, Taiwan）」肯定。

此外，獨創「高齡錄音AI智能質檢」，導入AI智能學習卓越服務體驗，為臺灣壽險業唯一榮獲《Asia Insurance Review》（亞洲保險評論）「亞洲年度最佳AI創新獎」（AI Initiative of the year in Asia），有溫度的數位成果國際按讚。

資安治理、永續金融同樣領先業界，台灣人壽助攻能源轉型，力挺壽險資金投入公建政策，迄今綠色投融資承諾金額逾新臺幣600億元，獲《The Asset》（財資）永續基礎建設大獎（Sustainable Infrastructure Awards）「全球年度最佳再生能源專案融資」（Renewable Energy Deal of the Year, Global）、「臺灣年度最佳再生能源（離岸風電類）專案融資」（Renewable Energy Deal of the Year – Offshore Wind, Taiwan）雙獎，以及台灣永續投資獎、台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎等數十項大獎。

在資安管理方面，打造「專家託管延伸偵測與回應系統」，縮短公司曝險時間更保障客戶資料安全，榮獲全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）未來企業大獎（Future Enterprise Awards）「臺灣未來資安創新獎」（Best in Future of Trust, Taiwan），為唯一獲獎臺灣壽險業者。

商品開發兼顧多元需求，推出業界首張「台灣人壽金窩心100長期照顧終身健康保險」，不僅有長照、特定傷病雙重保障，更兼具外溢與保本機制，創新擴大保障範圍，勇奪保險業亞洲獎、國家品牌玉山獎及保險信望愛獎等大獎，今年國家品牌玉山獎更囊括9大獎及全國雙首獎，獲獎數稱冠金融業。

台灣人壽友善服務、弱勢關懷同獲金管會肯定，今年公平待客名列前段班與「最佳進步獎」，成績史上最佳，亦是唯一包辦雙獎的壽險業者；同時連續十年捐贈微型保險保費，完善弱勢族群基本保障，迄今逾38萬人次受惠，獲金管會微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」雙獎肯定。台灣人壽與時俱進創新數位服務及永續保險影響力，期許成為華人地區保險服務的第一品牌。