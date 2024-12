台壽連霸全球百大保險品牌 榮登全球年度模範保險公司

獲獎記錄屢創新高。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)2024年橫掃國內外76項大獎,八連霸「全球百大最有價值保險品牌」;七度蟬聯《Global Brands Magazine》(全球品牌雜誌)、《The Global Economics》(全球經濟)、《Global Business Outlook》(全球商業觀點)「台灣最佳壽險品牌」與「臺灣最佳壽險公司」4大獎殊榮,更榮居多項國際大獎唯一獲獎之臺灣壽險公司,品牌影響力揚名世界。

台灣人壽致力創新更創「心」數位服務,首創「理賠AI智能平台」,結合區塊鏈技術,提供多元進件服務平台,化繁為簡解決理賠痛點,並兼具效率與減碳,風光摘下CELENT模範保險公司獎(Model Insurer Awards)年度最大獎「全球年度模範保險公司」(Model Insurer of the Year, Global),為臺灣第一家獲此大獎保險公司;亦連續三年贏得《The Asset》(財資)數位金融獎(Digital Awards)「臺灣最佳數位保險體驗」(Best Digital Insurance Experience, Taiwan)」肯定。

此外,獨創「高齡錄音AI智能質檢」,導入AI智能學習卓越服務體驗,為臺灣壽險業唯一榮獲《Asia Insurance Review》(亞洲保險評論)「亞洲年度最佳AI創新獎」(AI Initiative of the year in Asia),有溫度的數位成果國際按讚。

資安治理、永續金融同樣領先業界,台灣人壽助攻能源轉型,力挺壽險資金投入公建政策,迄今綠色投融資承諾金額逾新臺幣600億元,獲《The Asset》(財資)永續基礎建設大獎(Sustainable Infrastructure Awards)「全球年度最佳再生能源專案融資」(Renewable Energy Deal of the Year, Global)、「臺灣年度最佳再生能源(離岸風電類)專案融資」(Renewable Energy Deal of the Year – Offshore Wind, Taiwan)雙獎,以及台灣永續投資獎、台灣企業永續獎、亞太暨台灣永續行動獎等數十項大獎。

在資安管理方面,打造「專家託管延伸偵測與回應系統」,縮短公司曝險時間更保障客戶資料安全,榮獲全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)未來企業大獎(Future Enterprise Awards)「臺灣未來資安創新獎」(Best in Future of Trust, Taiwan),為唯一獲獎臺灣壽險業者。

商品開發兼顧多元需求,推出業界首張「台灣人壽金窩心100長期照顧終身健康保險」,不僅有長照、特定傷病雙重保障,更兼具外溢與保本機制,創新擴大保障範圍,勇奪保險業亞洲獎、國家品牌玉山獎及保險信望愛獎等大獎,今年國家品牌玉山獎更囊括9大獎及全國雙首獎,獲獎數稱冠金融業。

台灣人壽友善服務、弱勢關懷同獲金管會肯定,今年公平待客名列前段班與「最佳進步獎」,成績史上最佳,亦是唯一包辦雙獎的壽險業者;同時連續十年捐贈微型保險保費,完善弱勢族群基本保障,迄今逾38萬人次受惠,獲金管會微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」雙獎肯定。台灣人壽與時俱進創新數位服務及永續保險影響力,期許成為華人地區保險服務的第一品牌。