新光金旗下子公司元富證券宣布成立工會

在全金聯協助之下，元富證券工會今日至台北市政府勞動局送件登記成立工會，對此元富證券工會指出，新光金控旗下多個子公司，包括元富證券，已於近日透過勞資會議火速通過員工安置計畫，但許多員工並不知情，包括勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉，令員工擔心合併後的元富員工權益被剝奪，為此而成立工會。

新光金控下人壽、銀行均已成立工會，而員工將近2千人的元富證券則在今日成立工會。元富證券工會表示，公司高層喊話所有員工留任三年並且承諾安置計畫將會一體適用。然而，證券、銀行、壽險，其業務內容與薪資細項完全不同，為保障元富員工安置與未來留任的權益著想，成立工會是正確且必要的選擇。

元富證券工會也要求，未來員工安置計畫應該秉持公正、公開、公平，廣納基層員工意見，並以銀行、證券同業先進成功的安置計畫與團體協約為範本，工會將全力成為員工與公司之間的溝通橋樑，在未來的新道路上攜手前進，爭取員工最大的利益福利保障，同時亦要求金管會和勞動謹慎檢視新光金控元富證券所提交的相關資料和元富證券的勞資會議決議的程序是否完備。