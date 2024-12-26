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將來銀外匯開業 首家提供多種外幣純網銀拚市場最低價

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

搶進成為首家提供複數種外幣服務的純網銀，將來銀行NEXT BANK即日起推出外匯服務，幣種一舉囊括了美元、歐元、日圓三種國際主要貨幣，主打「利率好、匯價好、手續費超低」，尤其美元活定存利率分別高達4.2%及10％、匯價硬是比同業低、匯入手續費0元及匯出最低3美元等優惠方案，在美國聯準會（fed）降息環境中成為最搶眼的外幣服務首選。

將來銀行指出，利率好是「美元定存10％優利」及「美元活存4.2%金額無上限」不分新舊戶均可享有，其中美元活存4.2%相較於市場上活存利率多介於0.8~0.95％，相差達4倍以上，以活存1萬美元為例，每月利息就相差28美元以上，換成台幣足以每月購買IMAX兩張電影票或是進餐廳點2~3份主餐，輕鬆將利差轉為日常享受。美元定存6個月期以上牌告利率更為目前業界唯一破3%選項，建議國人切莫錯過本次年終最大檔優惠專案。

將來銀行更強調「匯價好」，因可將沒有實體分行而節省下的營運成本回饋給客戶，美元匯率牌告極具競爭力，以硬是比同業低的匯率價格，助國人將購買美元的成本降到最小。

將來銀行指出在手續費給出超殺的「全球匯入手續費0元、匯出手續費最低3美元」，挑戰市場最低價，還能最快原幣當日到匯，無論是要抓準市場波動搶賺機會財，或是匯款留學遊子、境外投資、或是海外打工度假的提前準備等等實質需求，將來銀行通通都幫你準備好。

尚未成為將來銀行用戶的民眾，更能將超優利存款回饋升級為「雙10」！即日起到2025年3月底止，凡開立將來銀行台幣、外幣帳戶成功並完成裝置綁定，可享5萬台幣活存、1千美元定存各10％超優利回饋，將來銀行表示，更多詳情詳見將來銀行官網資訊。

定存 將來銀行

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