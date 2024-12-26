中信銀服務體驗再升級 首創「匯率高低點智慧通知」

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）以客戶體驗為核心，26日宣布針對民眾最常兌換的美元、日圓、歐元、英鎊、澳幣，提供「匯率高低點智慧通知」功能，當匯率觸及歷史高點與低點及個人平均換匯高點與低點時，中國信託行動銀行APP（簡稱「中信銀行APP」）將自動發送通知，引導客戶一站式完成線上換匯，同時協助客戶輕鬆掌握匯率市場動態，把握最佳外幣進場時機。

中國信託銀行表示，根據內部所舉辦的工作坊調查結果與客戶訪談結果，多數民眾認為「查詢平均換匯價格太麻煩」，因此中信銀行團隊整合歷史匯價數據、個人平均換匯價格等資料，將複雜的運算機制設計成為簡潔、易懂的操作介面，透過使用者介面（User Interface, UI）與使用者體驗（User Experience, UX）專家協作，同步優化匯率查詢頁面，與匯率到價通知設定頁，提升客戶數位換匯體驗好感度。

透過「匯率高低點智慧通知」功能，民眾可根據歷史數據與個人平均換匯匯率，以更理想的價格購入外幣，無論投資、出國旅遊，都能更便捷，民眾只要登入中信銀行APP並進入「匯率到價通知設定頁」，即可一鍵開啟新台幣兌美元、日圓、歐元、英鎊與澳幣，以及美元兌日圓、歐元、英鎊、澳幣的「匯率高低點智慧通知」，同時，客戶也可設定「自訂匯率到價通知」，依據自身對特定外幣的理想價格來設定到價通知，省去每天苦刷匯率盤勢的心力，換匯更加靈活、高效且便捷。

舉例來說，以新台幣5萬元兌換歐元，若能即時掌握近期歐元下跌趨勢，相較今年7月歐元高點的匯價，幾乎可多買3張巴黎羅浮宮成人票。中信銀行更於即日起至今年31日推出「換匯挺便宜」限時線上換匯優惠活動，美元最高3.5分、日圓0.14分、歐元14分的匯差減碼，讓有需求的民眾精打細算省一波。

為感謝民眾使用中信銀行LINE官方帳號收取個人化通知訊息，即日起至明年1月23日，加入「中國信託LINE官方帳號」好友，即可免費下載中信銀行與知名插畫家「啾啾妹」推出的「中國信託〜2025『挺』有錢途的嘛！」貼圖，共16張超萌貼圖，不論節慶祝賀或日常互動都超實用，2025年還將推出月月貼圖互動小驚喜，歡迎民眾下載貼圖，一起互表心意，詳情請上中信銀行官方網站www.ctbcbank.com查詢。