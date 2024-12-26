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憂安置計畫未經協商 新光金旗下元富證組織工會

中央社／ 台北26日電

新新併進入主管機關審核程序，新光金旗下元富證券員工組織工會，今天赴台北市政府勞動局送件登記。元富證工會指出，資方近日透過勞資會議火速通過員工安置計畫，員工卻連勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉。

台新金與新光金合併案已遞件至金管會及公平會，目前新光金旗下主要子公司，僅新光人壽及新光銀行成立工會，在全國金融業工會聯合總會協助下，新光金旗下元富證券員工組織工會，今天赴台北市政府勞動局送件登記，待北市勞動局核發登記證書，即可正式成立。

元富證工會今天表示，雖公司高層喊話所有員工留任3年並承諾安置計畫將一體適用，但證券、銀行及壽險業務內容與薪資細項完全不同，為保障元富證員工安置與未來留任權益，員工數近2000人的元富證成立工會是正確且必要的選擇。

元富證工會指出，工會並非洪水猛獸、也非與公司對立的妖魔鬼怪，元富證工會的成立，是結合員工力量，在新舊公司轉換期間為勞資和諧共同努力、永續經營最好的推進力。

不過，元富證工會指出，就工會所知，在員工不知情下，元富證已在近日透過勞資會議火速通過員工安置計畫，員工卻連勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉，讓員工憂心合併後的元富證員工權益是否已在不知不覺被剝奪。

元富證工會主張，目前元富證勞資會議通過的員工安置計畫並未經民主程序協商，無法確實反映員工心聲，未來工會運作將秉持公正、公開、公平，廣納基層員工意見，並以銀行、證券同業成功的安置計畫與團體協約為範本，全力成為員工與公司間溝通橋樑，在未來新道路上攜手前進，爭取員工最大利益與福利保障，並創造股東最好投資收益。

元富證工會表示，勞資團結一致創造雙贏，是工會責無旁貸的使命，工會希望金管會和勞動部謹慎檢視新光金提交的相關資料，了解元富證勞資會議決議並未經民主程序完成協商。

元富 工安 新光金

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