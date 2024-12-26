年關近 勞工及時雨來了！勞保紓困貸款今起手機輕鬆辦　

勞工朋友的及時雨來了！土地銀行配合勞動部辦理2025年「勞工保險被保險人紓困貸款(勞保紓困貸款)」，自12月26日至2025年1月10日開放申請，提供線上（開辦日上午8點起）、臨櫃（開辦日上午9點起）或郵寄方式辦理，每人最高貸款金額10萬元。

勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。勞工朋友須同時符合：一、參加勞保年資滿15年以上；二、無欠繳勞保費及滯納金；三、未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清等3大條件，即可辦理申請。

土地銀行指出，勞保紓困貸款撥款時間為勞保局核准後的7個營業日，估計多數申請人在農曆年前即可獲得款項。本年度勞保紓困貸款同樣提供線上一條龍作業，只要使用個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，在家就能完成申辦。

土地銀行自2003年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第22年，並持續升級系統功能，提供更便利、快速的服務。依土銀統計，2024年度勞保紓困貸款案件共119,228件、貸款金額約119.08億元，其中逾85％案件透過線上申請，採自動撥款功能，使多數申請人在春節前即獲得款項，充分展現數位化成效。

為掌握個人客戶市場，土地銀行不僅在勞保紓困貸款提供最佳服務，亦加碼信用卡、行動支付優惠，如土地銀行JCB晶緻卡，國內一般消費享1%、國外消費享2%現金回饋無上限，提供客戶更優質的服務。