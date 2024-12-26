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激勵國營金融事業機構攬才留才 莊翠雲：一定會做

中央社／ 台北26日電

立委審查國營金融事業機構明年度預算案，關切提升士氣及競爭力，希望讓優秀人才「願意來」、「留得住」。財政部長莊翠雲今天在立法院財政委員會表示，要攬才、留才一定要有好的激勵措施，一定會做。

立法院財政委員會今天審查民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，關於財政部主管中國輸出入銀行、台灣金融控股股份有限公司（含台灣銀行股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、台銀綜合證券股份有限公司）。

財政委員會通過多項主決議，包括國民黨立委陳玉珍、賴士葆、顏寬恒等人共同所提，為有效解決國營金融事業機構缺乏攬才、留才誘因的迫切需求，要求財政部洽行政院人事行政總處檢討鬆綁現行「用人費薪給管理要點」及「經營績效獎金實施要點」，比照泛公股銀行調高至4.6個月；並比照同業依獲利狀況提撥一定比率（1%至8%）的員工酬勞，使國營金融事業機構員工待遇能更公平反映具體貢獻。

財政委員會通過的主決議，還有同樣由陳玉珍、賴士葆、顏寬恒等人所提，鑑於本國銀行業市場競爭激烈，國營銀行近年來獲利屢創佳績，但受限於預算法規範，無法及時支應額外「購建固定資產預算」需求而削弱競爭力，因此要求財政部洽行政院主計總處檢討相關法規。

列席立法院財政委員會的莊翠雲說，立委所提很多建議都是出於激勵國營金融事業機構能夠更有士氣、提振工作績效，財政部會通盤歸類，有些可能涉及法律、命令，要攬才、留才一定要有好的激勵措施，一定會做。

立委今天審查預算案時，對於台灣銀行、台銀人壽、台銀證券多有期許。民進黨立委王世堅說，掛上「台銀」二字，就是要做模範，要往「龍頭」邁進，有責任往前衝。

立法院 陳玉珍 顏寬恒

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