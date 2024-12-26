新新併喬員工安置 元富證券工會成立：盼公正公開公平

新新併日前已送件金管會審核，能否創下國內金控合意併購首例，員工安置計畫為重中之重，除了原先已有工會的新光人壽，新光銀行也於今年9月19日成立工會，而擁有近2000名員工的元富證券，在經過長時間的奔走後，於26日赴台北市政府勞動局送件登記，有了代表性的工會，可以對等地與資方協商、討論、合作。

元富證券工會表示，雖然公司高層喊話所有員工留任三年並且承諾安置計畫將會一體適用。然而，證券、銀行、壽險，其業務內容與薪資細項完全不同。為保障元富員工安置與未來留任的權益著想，成立工會是正確且必要的選擇。

元富證券工會指出，「工會並非洪水猛獸也不是與公司對立的妖魔鬼怪，檯面上領先市佔證券同業的工會運作得宜，甚至連台灣證券交易所也成立工會多年，在勞資和諧氣氛下屢創公司業績上的巔峰。因此，元富證券工會的成立，是結合員工力量與新舊公司轉換期間，勞資和諧共同努力永續經營最好的推進力！目前元富證券董事長陳俊宏先生擔任證券商業同業公會理事長，理應樂觀元富證券工會其成，樹立台灣證券業的勞資典範。」

不過，元富證券工會指出，「據悉，新光金控旗下多個子公司，包括元富證券，在員工不知情的狀況下，已於近日透過勞資會議火速通過員工安置計畫，而員工卻連勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉。這讓員工非常擔心害怕，是否合併後的元富員工權益已經在不知不覺中被剝奪。」

因此元富證券工會主張，「目前元富證券勞資會議通過的員工安置計畫並未經過民主程序協商，無法確實反映員工的心聲。未來工會的運作，將秉持公正、公開、公平，廣納基層員工意見，並以銀行、證券同業先進成功的安置計畫與團體協約為範本，全力成為員工與公司之間的溝通橋樑，在未來的新道路上攜手前進，爭取員工最大的利益福利保障，並創造股東最好的投資收益。勞資團結一致創造雙贏，是工會最大責無旁貸的使命。」

元富證券工會也向主管機關喊話，「希望金管會和勞動部能夠睜大眼睛，謹慎檢視新光金控元富證券所提交的相關資料，並且了解到元富證券的勞資會議決議並未經過民主程序所完成的協商。」最後，感謝在工會成立期間不吝賜教的同業工會先進與全金聯的協助，盼共創美好的未來。