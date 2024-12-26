吸金又吸睛！這檔全球股票型基金一年績效逾五成、狂吸6.81億元

全球景氣穩健、多國央行進入降息循環，使2025年股市有望延續多頭表現。投資人可以利用績效卓越的熱門基金，規劃新年投資布局。投信投顧公會11月底數據顯示，隨著股市水位漲高，近一年投資人對全球一般股票型基金多為獲利了結，但仍有五檔基金不僅獲得資金淨流入，淨申購更達到億元以上，分別為統一全球新科技、復華全球消費、新光全球AI新創產業、野村全球高股息及摩根環球股票收益基金。

這五檔獲得投資人大力加碼的全球一般股票型基金，近一年淨申購在1.57億元至6.81億元，但績效卻有極大落差，近一年報酬率多數在三成至四成，有一檔基金績效甚至超過五成。據晨星統計至12月20日，統一全球新科技基金近一年報酬率達到51.72%。因為績效表現卓越，該基金近一年獲得逾6億的資金淨流入，為第二名的兩倍以上，吸金能力強。

檢視中長期績效，統一全球新科技基金二年就達到106.26%，讓投資人資產翻倍。即便近五年經歷股市多空循環，這檔基金報酬率仍進一步提高至203.74%。根據基金月報，該基金投資策略是從全球各市場中，挑選最具成長潛力的科技股。截至11月底，基金投資區域以美國和台灣為主，投資比例分別為57.05%及18.49%、前十大持股包括AI晶片龍頭輝達、交換器大廠智邦（2345）、電力設備巨頭三菱重工、企業軟體服務領頭羊ServiceNow及雲端霸主甲骨文公司等，皆為AI成長帶動軟硬體及電力需求提升的受惠股。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，2025年AI將發展至新階段，使AI持續為全球股市主軸。例如AI演算法LLM預計在2025年升級，帶動AI晶片需求及規格提升。數據傳輸量逐年成長，資料中心使用的交換器頻寬也需升級，新款800G交換器預計在2025年開始放量，有利相關供應鏈營收成長。隨著AI算力增強，耗電量也大幅上升，為電力產業帶來商機。

郭智偉表示，美股企業財報顯示，AI已開始對營收帶來正面貢獻。目前企業對AI前景也持樂觀態度，預估2025年AI推論需求占比將大幅提高，使AI應用滲透率快速攀升。企業軟體資本支出重回成長，加上生成式AI應用帶動，利用AI協助企業流程自動化的軟體及雲端類股，也將逐步成為市場焦點。