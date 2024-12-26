威力彩開獎逢天赦日 選這時、這樣祈福拚頭獎3.1億元
威力彩連16槓，26日晚間開獎頭獎彩金上看3.1億元，由於26日恰逢2024年最後一個天赦日，精通易經的專家建議，想添好運拚威力彩頭獎，可以趁天赦日祈福求財提升好運氣，再去買威力彩彩券。
易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文指出，26日是天赦日，可以在上午9點至11點的吉時，循最佳發財方位正東、西北、正北等方位，找大廟拜拜祈福與提升好運氣。倘若是現在真的運道很差，過去連小獎都沒有中過的民眾，則是可以選在中午11時到下午1時間到廟宇拜拜，並準備帶殼花生或龍眼乾，祈福後剝殼吃完再將殼丟棄，再向廟宇取水或是自備水過香爐淨化帶回家，轉運同時也提升財運。
求財的幸運色，陶文則是建議選擇紅色與金黃色，也可以配戴黃金飾品在身上，穿紅戴金去買彩券，提升好運氣。
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