央行理事：不動產放款集中度可望逐季下降

中央銀行上周理監事會議決議利率「連三凍」，且未祭出第八波選擇性信用管制，身兼央行理事的台經院院長張建一表示，卅四家國銀提供資料顯示，十一月不動產放款集中度為百分之卅八點九，儘管十二月略升，但接下來會逐季下降，預估到明年底會到百分之卅八點一，遠低於今年六月以來的百分之卅九點一，這是央行比較安心、未再出手的關鍵。

台經院昨天舉行十一月景氣動向調查記者會，媒體關切新青安影響銀行不動產放款水位，是否會影響明年景氣表現？張建一除了說明央行第四季理監事會議未祭出第八波房市調控措施過程，也表示根據央行調查，銀行不動產放款集中度在今年十二月達到高點後，逐季下降；不過上述數據視銀行提報的數據，央行仍將不定期進行專案檢查。

張建一說，央行法規定，央行第一目標是金融穩定，央行擔心的是金融機構放款大部分集中不動產，萬一房價突然反轉，會影響金融體系穩定，至於房市量縮、房價上漲或下跌，不是央行主要考量。

而據金管會最新統計顯示，截至十一月底購屋貸款餘額為十兆九四三三億、年增率百分之十點七四，低於十月底的年增率百分之十一點○七。金管會銀行局官員解讀，房貸年增率下降和央行管制政策奏效，新撥貸量偏低，以及銀行原有還款數沒有減少等三大因素有關。銀行業者普遍預期，明年這種不動產放款資金吃緊情況不但沒有緩解，很多「已准而未撥」額度屆時出籠，情況將會比今年嚴重。

此外，金管會統計，十一月底的建築貸款為三兆八三五三億元，年增百分之五點八八，也較十月底的百分之六點二三低。官員認為，這和土建融興建完工轉分戶房貸、都更危老件數減少、建築業償還放款等因素有關。其中有關都更危老的政策貸款，銀行主管指出，在銀行不動產放款已滿水位之下，已經開始受到衝擊，恐怕效應一路持續到明年。