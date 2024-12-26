打炒房效應 房貸壞帳衝高…利用寬限期套利者恐周轉失靈
金管會公布11月國銀承作房貸逾放金額，一口氣攀升到71.3億元，連四個月走升，為29個月新高，銀行圈示警，央行打炒房使交易量降溫，讓過去利用「寬限期」套利者，因無法賣房而周轉失靈，最終變成銀行房貸壞帳，市場已密切關注後續效應。
銀行局主秘王允中說，11月國銀房貸逾放月增1.4億元到71.3億元，逾放比也略增到0.07%，是因有一些銀行的部分房貸戶周轉失靈、收入受影響等，無法如期還款所致。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，以過去經驗來看，屋主還不出錢房貸變成呆帳，多數都是因為自己財務狀況出問題有關，一方面可能投資或經商失利，或者外面欠債，另一種狀況可能與短時間失業率大幅增加，家庭頓失收入有關係，又遇到景氣不好轉手不易，才容易出現違約狀況。
這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起，但今年中股市從2.4萬點曾經跌破2萬點，若又搭配槓桿操作的確可能出現部分投資人資金吃緊。
金管會公布11月國銀承作房貸與建融狀況。11月國銀承作房貸餘額10兆9,433億元，年增10.74%連兩個月走低並是近五個月低點，王允中說，有兩大主因，一、央行祭出第七波選擇性信用管制，使銀行房貸新撥量偏低，二、客戶清償及自然還款持續，使房貸年增下降。
建融餘額3兆8,353億元，年增5.88%終結連五個月走升，王允中說，是因土建融興建完工轉分戶房貸、國家建築及都更危老貸款減少、及建築業償還部分貸款等三大原因所致。
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