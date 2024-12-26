快訊

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

台南遠百B2麥當勞熄燈 「陪伴27年 我的童年回憶掰掰」

打炒房效應 房貸壞帳衝高…利用寬限期套利者恐周轉失靈

經濟日報／ 記者廖珮君朱曼寧／台北報導
11月國銀承作房貸逾放金額，一口氣攀升到71.3億元。聯合報系資料照
11月國銀承作房貸逾放金額，一口氣攀升到71.3億元。聯合報系資料照

金管會公布11月國銀承作房貸逾放金額，一口氣攀升到71.3億元，連四個月走升，為29個月新高，銀行圈示警，央行打炒房使交易量降溫，讓過去利用「寬限期」套利者，因無法賣房而周轉失靈，最終變成銀行房貸壞帳，市場已密切關注後續效應。

銀行局主秘王允中說，11月國銀房貸逾放月增1.4億元到71.3億元，逾放比也略增到0.07%，是因有一些銀行的部分房貸戶周轉失靈、收入受影響等，無法如期還款所致。

國銀房貸&建融逾放概況
國銀房貸&建融逾放概況

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，以過去經驗來看，屋主還不出錢房貸變成呆帳，多數都是因為自己財務狀況出問題有關，一方面可能投資或經商失利，或者外面欠債，另一種狀況可能與短時間失業率大幅增加，家庭頓失收入有關係，又遇到景氣不好轉手不易，才容易出現違約狀況。

這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起，但今年中股市從2.4萬點曾經跌破2萬點，若又搭配槓桿操作的確可能出現部分投資人資金吃緊。

金管會公布11月國銀承作房貸與建融狀況。11月國銀承作房貸餘額10兆9,433億元，年增10.74%連兩個月走低並是近五個月低點，王允中說，有兩大主因，一、央行祭出第七波選擇性信用管制，使銀行房貸新撥量偏低，二、客戶清償及自然還款持續，使房貸年增下降。

建融餘額3兆8,353億元，年增5.88%終結連五個月走升，王允中說，是因土建融興建完工轉分戶房貸、國家建築及都更危老貸款減少、及建築業償還部分貸款等三大原因所致。

房貸

延伸閱讀

住宅貸款逾放金額71億元 創28個月新高

沒有第八波、悲觀淡化 認為房價會跌僅12％

金融帳戶預警七家試辦 防堵成效佳…擴及全體國銀

金管會：銀行不動產放款空間逾兆 未來1年房貸無虞

相關新聞

央行理事：不動產放款集中度可望逐季下降

中央銀行上周理監事會議決議利率「連三凍」，且未祭出第八波選擇性信用管制，身兼央行理事的台經院院長張建一表示，卅四家國銀提...

年關近 壽險提前發滿期金 11家業者下月發出54.6億元

年關將至，為了迎接金蛇年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，11家壽險公司整體...

央行減發存單 寬鬆市場資金

農曆新春期間，資金需求暢旺，為避免市場資金過於緊俏，中央銀行元月將對市場注入650億元資金。央行昨（25）日發布2025...

中信金尾牙 喊「贏領未來」

首家金控尾牙由中信金控打頭陣。中信金昨（25）日晚間在南港展覽館舉行一年一度的尾牙，慰勞員工一整年的辛勞，現場除了邀請金...

玉山愛心義賣 助弱勢學童

玉山金控連續13年舉辦「資源流通愛心義賣活動」，這是由玉山志工主動發起、籌辦的公益活動，透過邀請主管同仁捐獻物資、資源流...

凱基壽新保單 大樂退幫手

退休規劃是各世代都關注的議題，即將踏入2025年金蛇年，凱基金控旗下凱基人壽認為，上班族可提前思考年終獎金該如何妥善運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。