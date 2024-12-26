金管會主委彭金隆預告 拚亞洲資管中心 今釋利多

金管會主委彭金隆今（26）日將出席金管會例行記者會，在2024年倒數前釋出政策利多。據了解，金管會今天將宣布打造亞洲資產管理中心相關政策，可能包括國銀進駐「高雄資產專區」設點、承作業務等相關規範。

彭金隆昨參加經濟日報ETF論壇，會後接受媒體採訪時預告，將出席今日金管會例行記者會並釋出政策利多。他說，推動亞洲資產管理中心計畫至今很順利「順順的做，繼續加油」，預計2025年4月讓業者遞件申請，7月可望有首家進駐高雄資產管理專區。

至於國內保險業將在2026年接軌IFRS17和TW-ICS，金管會也規劃今年底前釋出第四階段TW-ICS接軌協助措施，金管會也確定將推動「數位保險公司」，這兩項保險業重大政策，可望在下周二（31日）公布。