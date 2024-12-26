彰銀為醫護打氣 咖啡送暖

彰化銀行（2801）為感謝醫護人員的辛勞與無私奉獻，特別策劃「用愛送暖 感恩醫護」活動，由總經理周朝崇代表，在耶誕佳節準備感恩咖啡向馬偕紀念醫院醫護人員致敬，為日夜守護健康的英雄們帶來節日的暖心祝福，並邀請「雙連西羅亞盲人合唱團」與「葡萄樹樂團」，為民眾帶來動人的報佳音演出。

彰化銀行攜手馬偕醫院共同發行台灣首張健康照護概念信用卡—彰化銀行馬偕認同卡，將持卡人每筆一般消費轉化為愛心，回饋予馬偕醫療財團法人用於社會福祉及健康發展，期許與消費者攜手扶助弱勢、盡善社會責任。本次活動準備數千杯咖啡與茶飲，提供給醫護人員及民眾，並邀請民眾一同寫下對他們滿滿的感謝與無私奉獻的敬意。醫護人員是守護大眾健康的重要支柱，彰化銀行表示，希望藉由本次活動，讓更多人意識到醫護英雄的重要性與辛勞，將這份滿載感謝的心意送到他們手中，為忙碌的工作注入溫馨與能量。

本次活動除了致敬辛勤的醫護人員之外，亦藉由迎接耶誕節的歡樂氣氛，為住院的病童們帶來溫馨祝福，一一致贈病童們應景的耶誕節小禮物，讓病童們即便身處於醫院當中，也可以感受到更多的社會關懷及溫暖祝福，為生命帶來更多的希望與光明，及早康復回歸正常生活軌道。

本次活動也特別邀請了兩個公益音樂團體—「雙連西羅亞盲人合唱團」與「葡萄樹樂團」為民眾報佳音，用音樂傳遞力量與希望，感動無數人心。彰化銀行與兩個團體的合作不僅象徵音樂無障礙，更是公益精神的最佳詮釋，透過這次報佳音活動，傳遞愛與祝福。

彰化銀行長期致力於推動公益活動，藉由實際行動回饋社會。在這次耶誕節送暖行動中，彰化銀行不僅表達了對醫護人員的關懷，也展現了企業對社會的責任感。未來，彰化銀行將持續深耕公益活動，積極為社會弱勢注入更多愛與關懷的實際行動。