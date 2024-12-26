玉山愛心義賣 助弱勢學童

玉山金控（2884）連續13年舉辦「資源流通愛心義賣活動」，這是由玉山志工主動發起、籌辦的公益活動，透過邀請主管同仁捐獻物資、資源流通共享，以具體行動實踐環境保護與慈善關懷。

2024年愛心義賣活動，吸引超過5,200人次熱情參與，共募得超過一萬項全新及二手物品捐贈，透過義賣、投競標及自由捐款的方式，總拍賣及捐款金額達1,021萬元，創下歷年來最高，善款將全數捐助玉山「關懷學童專案」，預計能夠幫助約5,100名經濟弱勢或突遭變故的學童，用以支持其學習，讓他們無後顧之憂專注在課業上，並適時減輕家庭教育支出的壓力。

玉山志工基金會執行長黃男州表示，玉山人發揮志工的精神，透過捐助物資、認購商品、籌備活動以及擔任志工的方式，每一份付出都代表著一份愛心，從物品的分享促成愛的傳遞，將愛心轉化為實際行動，讓一份愛可以牽引更多的愛，希望透過玉山人的共同努力，讓社會更美好。

此次愛心義賣活動分為三大部分，除了一般義賣商品區可以現場挖寶外，也設置線上投標區，可於線上鑑賞、對有興趣的高價物品出價，而競標活動更是每年的重中之重，本年度特別以「Team Taiwan」棒球主題為主軸，將棒球場上的團隊精神、熱情活力帶來現場，並結合數位互動的元素，設計出多元的競標方式，不僅讓不同世代的玉山人一同參與互動，也讓整個活動增添了活力與感恩的氛圍，期盼每一位參與者的愛心都可以像全壘打一樣，飛向那夢想的彼岸，化作實質的援助，提供給需要幫助的學童。

企業社會責任是玉山對這片土地的承諾，長期以來，玉山金控及玉山銀行在慈善關懷、環境保護、學術教育、體育發展及人文藝術等領域均積極參與並投入。

今年的愛心義賣活動圓滿落幕，然而玉山將延續「Team Taiwan」的精神，攜手向前，持續創造更多的可能性，為社會帶來更多希望與愛、為這片土地貢獻出一份力量，用愛心照亮需要資源的各個角落。