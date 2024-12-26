中信金尾牙 喊「贏領未來」

首家金控尾牙由中信金控（2891）打頭陣。中信金昨（25）日晚間在南港展覽館舉行一年一度的尾牙，慰勞員工一整年的辛勞，現場除了邀請金曲歌王盧廣仲、超人氣歌姬陳華、搖滾天團美秀集團等當紅歌手連番熱唱表演，今年尾牙抽獎最大獎是現金20萬元，現金中獎率大於50%。

今年主題是「王者巔峰、贏領未來」，正逢耶誕節，中信金呼應節慶，服裝規定是金色、紅色、綠色、白色。此外，員工最期待的摸彩環節，今年抽獎最大獎是現金20萬元，現金中獎率大於50%，現場還有刮刮樂、貼圖機等遊戲邀員工一起共襄盛舉，除了大咖歌手、現金外，豐盛好禮包含機票住宿券都有。

今年中信金尾牙一共辦四場，昨日南港展覽館第一場，出席主管包括金控及旗下子公司的董總，中信金控董事長顏文隆、總經理高麗雪、中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥等人都到場同樂，席開350桌，參與的員工數超過3,500人，包含金控、後勤單位、證券、投信、台彩、中信育樂等。

中信金控董事長顏文隆致詞時表示，很開心能在溫馨的耶誕節跟大家相聚，今年以「王者巔峰、贏領未來」為主題，齊聚一堂，呼應中國信託從草創時期到如今的巔峰歷程，並且不斷挑戰下一個高峰，在每次的挑戰中都展現中信對追求卓越的堅持，這一路從一步一腳印，成就了今天的輝煌成績。