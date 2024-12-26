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央行減發存單 寬鬆市場資金

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

農曆新春期間，資金需求暢旺，為避免市場資金過於緊俏，中央銀行元月將對市場注入650億元資金。央行昨（25）日發布2025年第1季央行定存單發行資訊，明年元月，央行364天期定存單僅發行1,000億元，較過去每月標售1,400億元，減少400億元的發行量；每月發行250億元的2年期定存單停發一期，合計減發650億元。

金融圈主管說，央行藉由減發定存單，對市場釋出650億元的資金，避免年關資金需求過於緊俏、利率驟彈，增添民眾與企業調頭寸的難度。

央行標售發行定存單是為了回收市場多餘資金，避免資金過度充裕、助長通膨氣焰，過去幾年來，央行每月均固定標售364天期定存單、2年期定存單各一期，金額分別為1,400億元與250億元，只有農曆春節期間才會減發定存單，讓市場維持較為寬鬆的金融環境。

農曆春節落於1月底，央行昨天公布明年第1季定存單標售資訊，364天期維持每月一期的頻率，但1月發行量減至1,000億元，2月與3月維持1,400億元。

2年期定存單方面，央行宣布1月暫停發行一期，2月與3月發行金額維持250億元。

央行 定存

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