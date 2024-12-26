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年關近 壽險提前發滿期金 11家業者下月發出54.6億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險示意圖。聯合報系資料照
壽險示意圖。聯合報系資料照

年關將至，為了迎接金蛇年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，11家壽險公司整體發放金額預估超過新台幣54.68億元、件數超過18.33萬件。

國泰人壽表示，針對保險契約於2025年1月21日至2月2日期間可領之滿期金／生存保險金，統一於1月21日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.5萬件保單受惠，發放金額高達17.7億元。

南山人壽指出，在2025年1月23日至2月4日期間之滿期／還本金及增值回饋分享金，會提前於1月22日至1月24日，依保戶選擇之給付方式陸續進行給付。預估超過5.8萬件保單受惠，總給付金額約為13.89億元。

新光人壽保險商品之滿期金／生存金等相關保險給付，如給付日期落在2025年1月21日至2月2日者將提前於1月21日給付。預估總保單數3.2萬件、金額約11.37億元。

三商美邦人壽（2867）指出，提前給付生存／滿期保險金的保單總計約15,000件，給付金額約3.9億元，最快於2025年1月21日開始發放。

凱基人壽同樣提前於2025年1月21日，進行生存金／滿期金匯款給付，據統計，總給付件數約1萬件，給付金額逾3.6億元，支票應給付區間為1月25日至2月2日者，則於1月17日寄出。

全球人壽表示，將依民眾選擇給付方式，最快2025年1月15日起陸續給付生存金／滿期金，總件數超過6,500件，總金額約新台幣1.86億元，其中台幣保單約1.63億元、美元保單折合新台幣約2,300萬元。

台灣人壽針對保單周年日在2025年1月25日至2月2日會提前給付生存／滿期保險金，總金額約1.5億元，總件數3,950件，支票件最快發放日期為1月6日，匯款件將於1月17日至1月22日陸續匯入保戶指定帳戶。

另外，遠雄人壽提前給付滿期金及生存還本保險金，服務件數逾2,500件，總金額4,800萬元；台新人壽今年滿期金、生存保險金給付約3,200萬、保單共有160件；以及元大人壽，都將於1月23日匯款；宏泰人壽提早給付件數約238件，金額約617萬元，統一於1月24日匯款予保戶指定帳戶。

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