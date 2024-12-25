11月國銀房貸壞帳激增 銀行示警：寬限期風險恐進逼

金管會公布11月國銀承作房貸逾放金額，一口氣攀升到71.31億元，是連四個月走升，更創29個月新高，銀行圈示警，央行打炒房使房市交易量降溫，讓過去利用「寬限期」套利者，因無法賣房而周轉失靈，最終變成銀行房貸壞帳，市場已密切關注後續引發效應。

銀行局主秘王允中說，11月房貸逾放月增1.43億元到71.31億元，逾放比也略增到0.07%，是因有一些銀行的部分房貸戶周轉失靈、收入受影響等，無法如期還款所致。

金管會公布11月國銀承作房貸與建融狀況。11月國銀承作房貸餘額10兆9,433億元，年增10.74%連兩個月走低並是近五個月低點，王允中說，有兩大主因，一、央行祭出第七波選擇性信用管制，使銀行房貸新撥量偏低，二、客戶清償及自然還款持續，使房貸年增下降。

建融餘額3兆8,353億元，年增5.88%則終結連五個月走升，王允中說，是因土建融興建完工轉分戶房貸、國家建築及都更危老貸款減少、及建築業償還部分貸款等三大原因所致。

再進一步觀察房市兩大資產品質，房貸逾放金額轉趨惡化，攀升到71.31億元的29個月高點，建融逾放則因銀行團的餘屋聯貸案尚未全數轉銷，仍高掛在41.04億元的高點。

王允中說，逾放比走高是因部分銀行有借戶積欠本金清償逾3個月，貸款轉列逾放，就目前觀察是有幾家銀行、多筆房貸借款人周轉失靈或收入影響，各筆逾放金額約落在百萬到千萬元不等。

銀行圈則認為，央行尚未出手打炒房前，市場預期房價是一路看漲，有些房貸戶利用免繳本金「寬限期」套利，如在五年寬限期內賣房、賺價差。

如今房市交易量驟減，這些套利者，面臨寬限期到期卻又賣不掉房子，無力攤還大筆本息，而變成銀行呆帳。