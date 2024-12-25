金控掀設立永續長風潮 楊荊蓀出任元大金永續長
金控積極邁向永續，元大金今天公告永續長由楊荊蓀出任，他目前為金控行政長，今天起將兼任永續長。根據元大金官網資料，楊荊蓀畢業於中國暨南大學新聞傳播博士。
目前元大金永續發展委員會下設「企業永續辦公室」及「誠信經營辦公室」，負責日常相關事務推動及協調，並定期向永續發展委員會報告工作計畫及執行成果。
金控近年陸續增設永續長一職，玉山金領先同業最早在2022年設立永續長，董事會也設有永續發展委員會。2024年永豐金、台新金也新設永續長，協助推動永續發展等工作。
國泰金則是在今年8月增設「氣候長」一職，規劃在金控投資和授信領域擬定、推動與強化ESG（環境保護、社會責任及公司治理）相關策略。
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