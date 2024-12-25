央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

金管會公布最新的土建融、房貸等不動產放款統計，其中最新統計最引人矚目之處在於房貸逾放走揚，對此國銀房貸主管私下指出，央行打炒房已使成交量明顯下降，很多槓桿較大的貸款戶因為無法短期賣出物件，繳不出房貸，而變成逾放，估計這種情況明年會更嚴重。

金管會最新統計顯示，央行打炒房的確發生「外溢效果」，雙雙打出了土建融、房貸的逾放，其中從10月起，由安泰銀行所承作的餘屋貸款聯貸違約產生逾放，也使建築貸款逾放從9月8.59億「跳漲」到41.23億，雖然11月略減，但仍維持在超過41億的水位，也使建築貸款（包括土融）整體逾放比從0.02%跳到0.11%。

國銀房貸主管進而深入分析這種連鎖效應指出，這些槓桿很大的貸款戶：「通常是沒有寬限期的！」即使現在想轉貸，但各國銀水位已滿，直接壓縮這些貸款戶透過轉貸再取得寬限期的空間，由於缺乏寬限期的「保護傘」，就沒辦法只繳息不還本，繳不出來的貸款戶，就使銀行產生房貸逾放。

客戶轉貸不易，從銀行每月還款量直線減少，就可看出，各大行庫都發生這種情況。其中，不動產放款龍頭土銀，以前每個月都有百億以上的還款量，這些還款量，有不少來自於被其他民營銀行把客戶透過「轉貸」而吸收走，但近半年多來隨著民營銀行自己都滿水位了，客戶無法轉貸的情況下，土銀現在的每月還款量已不到百億。

客戶無法轉貸，就非得還本不可，還不出來的就變成逾放。國銀主管指出，房市成交量萎縮，顯見央行管制已有政策效果，但也同時使賣不出房子的投資客開始成為逾放的源頭。金管會最新統計顯示，房貸逾放比從0.06%走升至0.07%，打破從去年6月以來持續維持在0.06%的水準，另外逾放金額持續走揚，從今年7月起一路直線上升，從64.68億增至11月底已有71.31億。