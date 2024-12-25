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金管會發布最新統計 國銀11月的銀行法第72條之2壓力更吃緊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會發布最新統計國銀11月的銀行法第72條之2壓力更吃緊。圖/本報資料照片
金管會發布最新統計國銀11月的銀行法第72條之2壓力更吃緊。圖/本報資料照片

金管會最新統計顯示，截至113年11月底購屋貸款餘額為10兆9433億，年增率為10.74%，已較10月底的年增率11.07%略低；對此銀行局官員解讀，房貸年增率下降和央行管制政策奏效，新撥貸量偏低，以及銀行原有還款數沒有減少這三大原因有關。銀行業者則普遍預期，明年這種不動產放款資金吃緊的情況不但沒有緩解，很多「已准而未撥」的額度屆時出籠，情況比今年將更嚴重

統計顯示，建築貸款在11月底為3兆8353億，年增5.88%，亦較10月底6.23%為低，官員認為，和土建融興建完工轉分戶房貸，及都更危老件數減少，和建築業償還放款等三大因素都有關係。

其中都更危老的政策貸款，銀行主管指出，在銀行不動產放款已滿水位之下，已經開始受到衝擊，恐怕效應一路持續到明年。

銀行業者的看法，正好和金管會最新出爐的銀行法第72條之2統計數據互相呼應。本周發布的最新統計顯示，截至113年11月底，銀行法第72條之2的比率來到26.7%（分母為存款加計金融債券，分子為不動產放款，其中不動產放款為15.11兆，分母為56.6兆元），其中，原本在10月，已亮「黃燈」的28%至29%的有4家，但到了11月， 28%至29% 已增為5家，另外，27%至28% 10家，26%至27%有5家，和10月底情況維持不變。

房貸 都更

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