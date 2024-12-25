凱基人壽推全新美元利變終身壽險、台幣還本終身保險

你準備幾歲退休呢？你的退休金安心門檻，數字又是多少呢？根據人力銀行調查顯示，國內上班族心中理想的退休年齡是58歲，以平均餘命80歲來計算，退休後還有22年的時光，為了讓退休準備更充分，多數人表達41歲就要開始啟動退休規劃，而且不含房產要存到新臺幣1,247萬元才能安心退休。退休規劃已成為各世代都在關注的議題，即將踏入2025年，迎接金蛇年的到來，凱基金控（2883）旗下凱基人壽認為，上班族可以提前思考即將入袋的年終獎金該如何妥善運用，尤其是上有老、下有小的青壯和熟齡世代，肩負守護家庭的重責大任，更要做好準備，建議可透過規劃保險，善用時間複利，提升退休保障力，擁抱幸福人生。

長壽與少子化的趨勢不可擋，現代人也少有養兒防老的觀念，凱基人壽特別選在溫馨的耶誕佳節，響應歡慶凱基金控更名元年，全新推出「凱基人壽慶元年美元利率變動型終身壽險–定期給付型」及「凱基人壽吉慶年年終身保險–定期給付型」兩大退休規劃新商品，幫助各世代依據自身需求和經濟能力，將年終獎金和手上資金加以運用，提前為自己的未來，規劃安心且理想的退休藍圖。

40歲以上正值承擔家庭重任的青壯族、事業有成的高資產熟齡世代，以及30歲左右事業進入發展期的年輕世代，建議可優先考慮選擇有6年與10年不同繳費期間的「凱基人壽慶元年美元利率變動型終身壽險—定期給付型」商品，除了分期繳費享有終身保障，若符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構帳戶自動轉帳繳費，最高可享有7%保費折減。此外，符合保單條款所約定的條件，也有機會年年享有增值回饋分享金，保障退休生活，另也提供生命末期提前給付保險金，不用擔心生命末期仍有經濟壓力，能擁有另一筆可以運用的資金，不留遺憾；另外，身故保險金、完全失能保險金提供分期定期給付的設計，未來還能傳承愛與保障，持續照顧摯愛家人，滿足保戶保障、增值及享退的需求。

「凱基人壽吉慶年年終身保險—定期給付型」商品，以新台幣計價且0歲~70歲不分年齡採單一費率，自第一保單周年日（含）起，於每一保單周年日仍生存，給付生存保險金至被保險人的保險年齡達110歲的保單周年日，繳費年期12年，讓保戶依自身需求規劃額度輕鬆繳費，因此，適合做為各年齡層進行退休準備的起手式商品。另外，即使是經醫院醫師診斷確定為二至六級失能，還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題，提前透過保險分散風險，保障持續不中斷，並同時做好穩健的退休暨保障規劃。

凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，長期關注民眾對各式保障的需求，推出多元保險商品。想了解更多，可預約凱基人壽專業顧問團隊，為客戶規劃最妥適的保險組合，善用每一塊錢，獲得充分保障。