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富邦金加碼員工持股信託 累計每年公提金8億、增幅逾6成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金加碼員工持股信託，累計每年公提金8億增幅逾6成。圖/富邦金提供
富邦金加碼員工持股信託，累計每年公提金8億增幅逾6成。圖/富邦金提供

目前股價在每股92元左右，堪稱金融股王的富邦金控今日宣布，自2005年起全面開辦員工持股信託，員工每月可依職等級距提撥定額自提金，公司也100%相對提撥同等金額至員工持股信託專戶，施行迄今富邦金控及各子公司合計約有九成員工參與。

富邦金控除了從明年1月起，全面提升員工持股信託福利，亦增設職等級距，並全面調增各級距提撥金額，公司亦維持100%相對提撥，預計公司每年將再增加投入約3億元公提金，每年累計提撥公提金約8億元、增幅逾六成。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造友善幸福的職場環境。富邦金控員工持股信託制度設立近20年，此次全面調增員工持股信託提撥金額，所有參與持股信託的同仁皆可受益，每位參與持股信託的同仁，同時也是公司的股東，不僅能參與公司股息、股利分配，持有的股票價值亦與公司長期優異的績效表現共同成長。

由於富邦金的股價高也使得員工更有意願參加持股信託。富邦金控也指出，員工持股信託相當於公司幫員工定期定額購入富邦金控股票，幫助員工累積財富，也與員工共享營運成果。富邦金控期盼，透過本次全面調升員工持股信託方案，提供更具競爭力的員工福利制度，幫助員工儲備更好的未來，進而促進員工與公司間的合作夥伴關係。

近年來富邦金控亦持續優化生、育措施，包括除持續提供每胎新生兒10萬元補助外，2024年再提高6歲以下育兒補助，每年增至2.4萬元，並持續提供優於法令的10週有薪產假、8天產檢假、8天陪產檢及陪產假等，年投入近1.5億元生、育補助，照顧近5千名員工子女，以優於法令規定的生、育補助，持續打造全方位友善幸福的職場環境。

富邦金控 股票

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