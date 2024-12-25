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泛公股金控非銀子公司公公併 財政部2個月提評估報告

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

立法院財委會今天審查財政部主管國營金融機構預算，立委郭國文質詢提出泛公股金控旗下的證券、投信、創投與資產管理公司（AMC）等子公司，規模均太小，要求財政部長莊翠雲評估公股金控非銀子公司公公併，莊翠雲同意兩個月提出評估報告。

莊翠雲並指出，對於泛公股金控的非銀子公司或者公股銀行的轉投資事業進行同類型的整併，以期更有綜效以及提升競爭力，必須要合意整併，以及遵循相關法規，並考量股東、客戶、員工的權益等，這要做詳盡評估。郭國文要求莊翠雲一個月提報告，莊翠雲認為時間太趕，最終同意兩個月提出非銀子公司公公併評估報告。

郭國文指出，四家上市公股金控旗下都有證券、投信、創投、AMC等子公司，彰銀（2801）、臺企銀（2834）旗下也有創投，而保險子公司獲利更與民營壽險天差地遠。郭國文並特別點名台灣金聯，認為台灣金聯與公股金控旗下設AMC功能重疊，更應該好好評估整併。

立委賴士葆也關切公股金控下保險、證券等子公司進行公公併，因為這些公司規模都太小，基於競爭力考量應整併。

保險 創投 國文

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