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外資耶誕放假去 新台幣量縮微升收32.668元

中央社／ 台北25日電

耶誕佳節到來，台灣股匯市齊報佳音，同步走揚，新台幣兌美元量縮小升，今天收在32.668元，微升0.2分，匯價連3升，不過因外資放假去，交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.125億美元。

美股迎接耶誕行情，4大指數齊揚，激勵台股今天走揚，終場上漲99.89點，收在23220.13點，穩居所有均線之上。

不過外資休耶誕假期，不只台股量能縮水，新台幣更是清淡，市場缺乏方向性，匯價窄幅波動，今天以32.67元開盤後，盤中最高32.64元、最低32.70元。

外匯交易員指出，歐美正在過耶誕假期，匯市今天少了一股重要力道，不只新台幣，整體亞幣均偏向整理格局。

外匯交易員表示，隨著年底將至，出口商應會有拋匯量能湧現，不過近期外資未見大舉匯入，加上美債殖利率居高，也吸引資金流向美元資產，投信投資款持續前進海外；2024年新台幣匯率即將封關，匯價如何表現，得先看這兩股力道誰能勝出。

外匯 新台幣

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