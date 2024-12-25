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充實資本 南山人壽董事會通過發債200億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

南山人壽25日董事會決議通過，為強化財務結構、充實資本，將發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限為新台幣200億元或等值外幣，幣別及發行利率將視發行時市場狀況訂定，得於一年內一次或分次發行，並於國內證券櫃檯買賣中心或國外交易所掛牌交易。

南山人壽財務穩健、經營績效優異，清償能力指標RBC符合法令規範。日前，中華信評公布南山人壽信用評等調升至「twAA+ / S&P A- (穩定)」，主要考量南山人壽在審慎的業務成長與投資策略支持下，使資本與獲利能力提升，擁有充足的資本強度，並評估未來兩年，南山人壽將維持強等級的資本與獲利水準及令人滿意的財務風險結構。

南山人壽 新台幣

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