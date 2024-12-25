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彭金隆：金管會需要人才 歡迎年輕學子報考公務員

中央社／ 台北25日電

金融總會今天頒發獎助學金協助清寒弱勢學生就學。金管會主委彭金隆受邀出席活動並鼓勵現場年輕學子報考公務員，他說，金融業是國家基礎產業，不僅扮演火車頭角色，也是值得年輕朋友投入的行業，金管會需要人才，他自己也做了11年的基層公務員，這是個報效國家、改變社會的工作。

金融總會今天舉行民國113年金融服務業教育公益基金教育獎助學金頒獎典禮，由金總號召34家金融機構、公會及相關單位捐贈，協助清寒弱勢學生安心就學，每名受獎學生1學年可獲得新台幣5萬元獎助學金，今年全台共有122所、共1542名學生受惠，總計金額7710萬元。

彭金隆致詞時表示，這是他上任來參加最快樂的頒獎典禮。他擔任教職感到開心的事，是推薦學生申請各式各樣獎學金，對年輕人而言，是在人生有限的履歷上一個重要的肯定。

彭金隆指出，金融業在愛心、社會公益上不落人後，而金融業是值得年輕朋友投入的行業，也是國家的重要基礎產業、扮演火車頭角色，過去10年金總透過獎助學金支持約1萬6000個學生、近新台幣10億元的金額，在台灣是有系統、長遠以及有計畫的愛心捐助活動。

彭金隆也鼓勵現場年輕學子報考公務員，他說，金管會需要人才，他自己也做了11年的基層公務員，這是個報效國家、改變社會的工作。

金總理事長董瑞斌表示，今天頒獎典禮猶如扮演聖誕老人角色，感謝所有聖誕老人出錢出力贊助學生，希望未來每家金融機構有賺到足夠獲利、支持人才庫。

公務員 新台幣 金管會

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