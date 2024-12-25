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縮小國營與泛公股銀行員工福利差距 財長莊翠雲回應

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國銀龍頭台灣銀行近日積極優化員工福利，包含年終獎金上限4.4個月調高至4.6個月、加碼生育補助至新台幣10萬元、推動員工持股信託等。而25日立法院財政委員會中，立委質詢時也關心國營金融員工薪資待遇的問題，對此，財政部長莊翠雲表示，她完全認同、支持將國營銀行與泛公股銀行員工的福利差距縮小，會持續朝這方向努力。

目前9大公股金融事業中，台灣金，包含臺銀（5858）、土地銀行（5857）、輸銀為百分之百純公股，泛公股則包含兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）、華南金（2880）、彰銀（2801）及台企銀（2834）。

台銀、土銀與輸銀近期替員工爭取增加福利，包含年終獎金、生育補助、員工午餐費、以及員工持股信託，台銀高層日前表示，預計生育補助由現行的一胎5,000元，大幅調高至10萬元；年終獎金方面，希望上限由4.4個月恢復至先前的4.6個月，並將爭取推動員工持股信託機制。同時，免稅伙食費也預計由750元，增加至3,000元。

對於立委認為應盡量想辦法將國營銀行、泛公股銀行員工的福利差距縮小，財政部長莊翠雲表示，「我們也完全認同這個看法」，要吸引人才、留住人才，提高國營金融事業員工的福利，是財政部一直在努力的，比如說自2018年開始，國營金融的員工已經與公務員的薪資脫鉤，讓他們可以按照績效做調薪，到目前為止調薪幅度已成長15％，高於公務員的8％。

莊翠雲強調，未來會跟人事總處繼續溝通討論，在制度及法律可行的情況下，可做彈性調整的部分，財政部會盡量協助、支持。

生育補助 財政部

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