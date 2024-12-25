金融科技產業聯盟明年二月成軍 將成立百億「金融科技創投基金」

四大金控將領銜成立「金融科技產業聯盟」，除了目前已知分別由中信金、玉山金、國泰金，還有凱基金控領軍四大工作小組，並且將在明年2月初啟動，其中一項重要任務就是成立「金融科技創投基金」，由凱基金控統籌金融業（以金控為主）一起合作募資成立一創投基金，初估規模將上看百億元。

知情人士指出，「金融科技產業聯盟」，規劃分設金融科技應用研發、數位金融產業標準、金融科技投資交流及異業生態共創等4 個工作圈（工作小組）分別由中信金、玉山金、凱基金及國泰金擔任召集人。這四個工作圈，明年2月啟動之後預計每季召開一次，並由四大召集人輪流主持。

金管會主委彭金隆上任之後提出「金融五箭」，「金融科技產業聯盟」即為其中一箭，該聯盟將設置在金融總會之下，由金融總會作為平台。目前金融總會已負責運作二個平台，分別為淨零工作平台、金融科技共創平台，金融科技產業聯盟則為第三個平台。

相關人士指出，金管會先前已召約8家金控，也包括公股金控開會，最後協調出上述4大金控出面擔任4家召集人，同時也設置「觀察員」機制，讓金控可用觀察員身分在半年內先觀察四個小組的工作情況。

其中，中信金要負責的主要工作，除了打詐之外，包括金融業共通效益的特定場景，以主題式進行科技研發應用，像防詐、金融市場基礎設施如園區的新創合作輔導，或是金融科技發展策略等制度建立。

國泰金負責的異業生態共創，主要任務則包括透過金融和其他產業例如科技、電信、醫療、教育、人壽等其他領域的合作，來提升金融科技跨市場運用場景。而跨產業合作的政策與規範，以及跨國合作也將提建議給金管會參考。

另外，有合適的金融科技業者的解決方案，凱基金控亦可協調金融業與新創公司一起合作。此外，像AI作業和雲端服務，由玉山金負責研議出指南規定，供金管會參考。