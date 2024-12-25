證交所點亮台北101 創新與反詐並進、引領資本市場邁向未來

臺灣證券交易所點亮台北101，向台灣傳遞創新與反詐的信念，將於12月26日晚上6點至10點，以及12月31日晚上6點至6點30分及9點至10點，透過台北101大樓外牆的LED屏幕展演，以創新力量和全民識詐為亮點，展現資本市場的創新與活力，更化身為全民反詐志工，致力打造更加安全、透明且穩健的資本市場環境。

這次點燈動畫在視覺設計上突破以往風格，以全新視角展現資本市場的活力，融入活潑及動感元素，帶來耳目一新的觀感，生動詮釋證交所不斷求變與創新的企業價值。動畫充滿溫暖氛圍，展現資本市場的創新動能，並打造反詐騙防護，全面提升投資人識詐警覺心。

點燈動畫分為兩大主題，分別聚焦企業形象與5D反詐行動，以視覺突破創新設計，將創新及反詐完美結合。企業形象動畫以「定期定額」、「投資未來」、「零股交易」、「創造無限」、「創新板上市」、「讓夢想實現」及「企業成長夥伴」等核心理念為主，展現證交所作為資本市場成長推手的角色，陪伴企業成長並助力登上國際舞台。「5D反詐行動」動畫則以提升全民識詐認知為重點，結合5D盾牌與反詐槌子的動態效果，生動詮釋「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」的5Don’t理念，彰顯證交所打擊詐騙的決心與行動力，讓反詐意識成為社會的共同價值。

證交所這次點燈活動同步響應台北101跨年主題「Team Taiwan Champion」，不僅是再次對中華隊奪冠歷程致敬，更象徵台灣在全球舞台展現的韌性與實力。作為台灣資本市場的領航者，證交所以同樣的熱情與專業，攜手企業夥伴迎接挑戰，邁向國際舞台。展望未來，證交所將持續致力於創新與反詐，以實際行動為台灣資本市場創造無限。

證交所誠摯邀請民眾於12月26日「證交所品牌日」及12月31日「跨年夜」兩個重要時刻，抬頭欣賞台北101點燈動畫，共同見證證交所所展現的創新與反詐精彩內容，迎接嶄新的2025年，為台灣未來注入更多希望與可能！