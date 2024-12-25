富邦金控全面提升員工持股信託福利制度 累計每年公提金額達8億元

富邦金控（2881）自2005年起全面開辦員工持股信託，員工每月可依職等級距提撥定額自提金，公司亦100%相對提撥同等金額至員工持股信託專戶，施行迄今富邦金控及各子公司合計約有九成員工參與。為持續提升員工福利制度，打造友善職場環境，富邦金控宣布自2025年1月1日起全面提升員工持股信託福利，增設職等級距，並全面調增各級距提撥金額，公司亦維持100%相對提撥，預計公司每年將再增加投入約3億元公提金，每年累計提撥公提金約8億元、增幅逾六成。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造友善幸福的職場環境。富邦金控員工持股信託制度設立近二十年，深受同仁青睞，此次全面調增員工持股信託提撥金額，所有參與持股信託的同仁皆可受益，每位參與持股信託的同仁，同時也是公司的股東，不僅能參與公司股息、股利之分配，持有的股票價值亦與公司長期優異的績效表現共同成長。

為員工儲備未來 持續打造友善幸福的職場環境

員工持股信託制度為員工提供穩定的回報和增長機會，發揮長期儲蓄的效果，並鼓勵員工留任，與公司共同成長；相當於公司幫員工定期定額購入富邦金控股票，幫助員工累積財富，也與員工共享營運成果。富邦金控期盼，透過本次全面調升員工持股信託方案，提供更具競爭力的員工福利制度，幫助員工儲備更好的未來，進而促進員工與公司間的合作夥伴關係，鼓勵員工與公司共同續創佳績。

富邦金控致力提供員工全方位的照護，以促進員工健康福祉為目的，根據員工在未婚、結婚、生育、育兒等各個人生重要階段的身心需求，給予資源與支持。近年來富邦金控亦持續優化生、育措施，包括：除持續提供每胎新生兒10萬元補助外，2024年再提高6歲以下育兒補助，每年增至2.4萬元，並持續提供優於法令的10周有薪產假、8天產檢假、8天陪產檢及陪產假等，年投入近1.5億元生、育補助，照顧近5,000名員工子女，以優於法令規定的生、育補助，持續打造全方位友善幸福的職場環境。