年關資金緊、央行將對市場注資 元月減發650億元長天期定存單

農曆新春期間，資金需求暢旺，為避免市場資金過於緊俏，中央銀行元月將對市場注入650億元資金。央行25日發布2025年第1季央行定存單發行資訊，今年元月364天期定存單僅發行1,000億元，較過去每月標售1,400億元，減少400億元的發行量；固定每月發行250億元的2年期定存單則是停發一期，合計減發650億元。

金融圈主管說，央行藉由減發定存單，對市場釋出650億元的資金，避免年關資金需求過於緊俏、增添民眾與企業調頭寸的難度。

央行發行定存單是為了回收市場多餘資金，避免資金過度充裕、助長通膨氣焰，過去幾年來，央行每月均固定標售364天期定存單、2年期定存單各一期，金額分別為1,400億元與250億元，只有農曆春節期間才會減發定存單，讓市場維持較為寬鬆的環境。

央行今天公布明年第1季央行定存單標售資訊，其中，364天期維持每月一期的頻率，但1月發行量減至1,000億元，並於1月3日標售；2月與3月維持1,400億元，分別在2月13日與3月3日標售。

2年期定存單方面，央行宣布元月暫停發行一期，2月與3月則是在2月17日與3月19日標售，發行金額維持250億元。

央行定存單標售方式採複數利率標，投標金融機構為銀行、信用合作社、票券公司及中華郵政，每一投標單位得標總額不得超過標售總額的30%。

央行定存單猶如國內的資金「大水庫」，央行可藉由公開市場操作，彈性增減定存單發行量，藉此達到調節市場資金水位的目的。央行統計顯示，截至今天為止，央行定存單未到期餘額為7兆2,644.8億元。