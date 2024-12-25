台新銀太陽及玫瑰卡最新權益曝光 三大調整看這裡

台新銀行旗下最有代表性的太陽和玫瑰卡信用卡，今日公布明年度最新的權益切換和回饋方案，其中台新銀將明年的回饋率，從今年的3.8%降至3.3%，另外回饋從無上限，明年改為每期帳單回饋1萬點。

根據台新銀行估算，倘若回饋1萬點，估計每月刷30萬元仍可得到全額回饋；雖然台新縮減回饋比率，但另一方面則新增28個回饋通路，希望在成本考量之下，仍能固樁基本客群。

台新銀的太陽卡和玫瑰卡，可說是旗下最具號召力的卡別，年度10大熱搜信用卡即占據兩個名次，且短短不到半年已累積近30萬人申辦。台新銀也指出，除了額外新增28個加碼通路，更推出全新「好饗刷」切換方案，除了把原先美食相關的「全台餐飲及外送平台」獨立出來，並加碼「熱門飯店、樂園、展演購票」等通路，掌握旅遊商機，讓出遊、住宿、美食的消費需求能一次滿足。

對於回饋從無上限改為每期1萬點，台新銀行指出，內部分析卡友消費每月回饋點數大多落在1千點左右，大約消費1萬8千元，因此，本次回饋每期帳單上限1萬點，卡友每月實際仍可消費達30萬元，已能滿足大部分卡友的需求，且本次權益方案，亦有保留好感度最高的「海外刷」，日韓歐美不限實體旅遊或線上網購，不需切換即能享有最高3.3%回饋，讓客戶農曆年節可盡情刷。

此外，台新也宣布，對太陽及玫瑰卡預計於4月1日起推出「卡友身分分級」制度的考量。對此台新說明，台新銀行將於4月1日起推出權益分級計畫，現行卡友已逾七成持有台新銀行存款帳戶（含Richart數位帳戶），多數持卡人已符合加碼資格，新申辦的客戶也可於Richart App線上申辦簡單升級，台新銀將持續透過「累點簡單、兌點多元」的精神，推出更符合客戶需求及更個人化的服務。