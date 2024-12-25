首家金控尾牙今晚登場 請來金曲歌王盧廣仲嗨翻全場
中信金控（2891）25日晚間六點半在南港展覽館舉行一年一度的尾牙，慰勞員工一整年的辛勞，現場除了邀請金曲歌王盧廣仲、超人氣歌姬陳華、搖滾天團美秀集團以及Passion Sister成員小迪熱唱，更有員工期待的抽獎環節。據了解，今年抽獎最大獎是現金20萬元，要讓員工現場熱唱嗨翻。
據了解，今年中信金尾牙一共辦四場，今日南港展覽館出席主管包括金控及旗下子公司的董總，中信金控董事長顏文隆、總經理高麗雪、中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥等人都會到場同樂。
中信金控累計今年前11月合併稅後純益683.27億元，已超越去年全年獲利，每股稅後純益（EPS）為3.45元，創歷史新高，今年的年終獎金應會優於去年。
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