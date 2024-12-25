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金管會彭金隆：亞資中心推動順利 年終喊釋利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影

2024年進入倒數，金管會主委彭金隆今天說，將在26日例行記者會上跟大家見面問好，也會「講一些東西」。據了解，金管會明天可能宣布有關亞資中心相關政策，向市場進一步釋出利多。

至於金管會預計要推出TW-ICS第四階段、及重啟「數位保險公司」兩項政策，時間點可能落到下周二。

彭金隆今參加經濟日報ETF論壇，面對媒體詢問年底預計政策時，做了上述表示。他說，TW-ICS第四階段和數位保險公司都會依承諾年底前宣布，時間點可能是下周二，至於亞資中心目前也推動的很順利「順順的做」。

彭金隆在經濟日報致詞時說，配合行政院經濟發展委員會，擬定國家整體經濟發展策略，金管會被賦予任務是打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，他坦言「這個任務，非常不簡單」。

如果簡單的事情，就輪不到金管會來做，就是因為它(指資產管理中心)很有挑戰性，但很多人提出很多質疑，台灣真的可以做得到嗎？彭金隆說，對的事情就要一直做，就要持續做，我們只要持續做，就會往前邁進。

彭金隆給資產管理中心這個計畫，立下幾個目標：兩年有感、四年有變、六年有成。

「兩年有感」是透過政策開放和鼓勵，和業界努力，兩年內大幅放寬金管會法令，讓我們市場有感覺，金管會真的在這方面動了起來。

「四年有變」則是經過四年努力，讓資產管理規模、參與人數和參與家數都能有明顯變化。

金管會希望透過這樣持續努力，可以達到「六年有成」，六年之後可以得到國際上認可，認可台灣正朝向亞洲資產管理中心邁進。

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