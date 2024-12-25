當沖降稅屆期倒數 莊翠雲：三讀後縮短行政程序
當沖降稅今年底將到期，朝野已有共識要延長三年至2027年底，由於立法院安排於27日進行院會三讀，市場擔憂在日程上將出現空窗。對此，財政部長莊翠雲表示，將會以最快速度縮短行政程序。
當沖降稅將延長已獲得朝野協商共識，但因為安排立法院院會時程較晚，金管會、財政部也都啟動相關備案，金管會官員曾透露，當沖降稅若未能如期延長，影響台股成交量與流動性估達3成，「業界都很緊張」。
立法院財政委員會25日審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲等官員列席備詢。民進黨立委李坤城質詢時詢問，當沖降稅審查時程是否來得及？如果來不及，又該如何處理退稅？莊翠雲回答，財政部一直希望立法院趕快三讀通過，因後續還須簽報總統公布施行後才能生效，後面的行政程序都將儘量縮短，希望不要有空窗期。
莊翠雲解釋，證交稅由券商代徵，若來不及完成三讀，券商就要調整系統程式，對市場影響很大，希望立法院27日能順利通過，財政部也會以最快的速度縮短後面的行政程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言