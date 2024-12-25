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台新玫瑰太陽卡回饋降為3.3%！增演唱會樂園等28個通路

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行玫瑰、太陽卡2025上半年加碼通路說明。圖／擷取自台新銀行官網。
台新銀行玫瑰、太陽卡2025上半年加碼通路說明。圖／擷取自台新銀行官網。

台新銀行經典的玫瑰卡、太陽卡已問市超過20年，在今年7月宣布大改版，祭出超殺的3.8%回饋無上限，吸引不少民眾目光，短短不到半年也累積近30萬人申辦。而台新銀行也在25日宣布玫瑰卡、太陽卡2025上半年最新權益，原先的3.8%回饋調降為3.3%回饋，回饋上限也由無上限改為每期帳單上限10,000點，除此之外，也新增「好饗刷」及28個回饋通路，未來飯店、樂園及演唱會展演購票等，同享加碼回饋。

台新銀行玫瑰、太陽卡（切換刷）因主打3.8%回饋無上限，在今年7月上市即獲得廣大卡友支持，更在年度10大熱搜信用卡占據兩個名次，短短不到半年累積近30萬人申辦。

而台新銀行也宣布玫瑰、太陽卡2025上半年最新權益，原先的3.8%回饋調降為3.3%回饋，回饋上限也由無上限改為每期帳單上限10,000點，換句話說，客戶每月消費30萬元內皆享點數回饋。

且於2025年4月1日起新增卡友身分分級，成功設定台新帳戶扣繳台新信用卡帳款之卡友，將於完成設定之次期帳單結帳後，享指定通路最高3.3%台新Point(信用卡)回饋；未完成設定者，享切換刷加碼通路最高1.5%台新Point(信用卡)回饋。

此外，本次權益調整，為更全面涵蓋卡友的消費場景，額外新增28個加碼通路，更推出全新「好饗刷」切換方案，除了把原先美食相關的「全台餐飲及外送平台」獨立出來，更加碼「熱門飯店、樂園、展演購票」等通路，未來在拓元售票、KKTIX、年代售票、寬宏售票、OPENTIX兩廳院文化生活等購票，也可享點數回饋，掌握演唱會展演商機，在「天天刷」新增「租車」、「大筆刷」新增「誠品生活」讓客戶出遊、住宿、美食的消費能一次滿足。

而在超商支付工具調整方面，7-11及全家限台新Pay綁定支付享加碼回饋。台新Pay綁定消費，可享有三合一服務，整合掃碼結帳、儲存雲端發票及累積會員點數一次搞定。

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