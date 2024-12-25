台金聯董座薪水加獎金年領八百萬太肥 財政部將在二個月內提檢討報告

財政部將檢討台灣金聯董總薪資。立法委員郭國文今日在立法院財政委員上質疑，台灣金聯董事長薪資加獎金高達800萬元，與公司獲利能力以及業務量不成正比，對此財政部長莊翠雲備詢時回應，會在兩個月內提出檢討報告。

郭國文指出，台灣金聯成立的時空背景是在金融風暴後，當時國內銀行體系壞漲暴增，為了協助金融機構快速處理不良資產，所以2001年由銀行公會號召成立台灣金聯，泛公股持股大概8成。

然而，2001年底金控法通過，泛公股金控陸續成立，4家公股金控也在2004到2005年陸續成立資產管理公司。近年來，國內銀行不只先前大量不良資產處理差不多，也因逾放比率僅0.16%，風險控制良好，讓台灣金聯業務量不如成立之時。

郭國文表示，在業務不如從前下，台灣金聯近年營收不到20億元，且業務相當單純，董事長卻仍享有先前的福利，包括高額薪資與獎金，年度薪酬預估800萬左右，逼近千萬年薪。

若以目前九大公股行庫董事長跟總經理的薪水來看，台灣金聯董事長和總經理的薪水不但和六家已經民營化的公股金控、銀行旗鼓相當，而且甚至比台灣銀行跟土地銀行、中國輸出入銀行董事長的薪水還高。也因此使台金聯董事長職務成為各路人馬心中的「肥缺」。

郭國文當場就直接指出，像台銀一年營收逼近3000億元，但董事長年薪則大約250萬元，台銀董事長凌忠嫄也坦言，薪水的確比不上台金聯。

郭國文後續問莊翠雲，是否要檢討，以及和其他公股資產管理公司合併的可能？莊翠雲表示，這需要詳細評估，但也坦言這樣的待遇與其他公股差很多。郭國文也提案，要求財政部於2個月內提出檢討與評估報告。