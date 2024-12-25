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住宅貸款逾放金額71億元 創28個月新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，今年11月房貸的逾放比率從谷底的0.06%，微幅增加到0.07%，逾放餘額增加到71.3億元，寫下近28個月以來新高，不過對比10.94兆的房貸餘額來看，比例還是非常低，每一萬塊只有7塊錢逾放，未來要留意趨勢上是否呈現緩步增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去的經驗來看，屋主還不出錢房貸變成呆帳，多數都是因為自己財務狀況出問題有關，一方面可能投資或經商失利，或者外面欠債，另一種狀況可能與短時間失業率大幅增加，家庭頓失收入有關係，又遇到景氣不好不動產轉手不易，才容易出現違約的狀況。

這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起，但今年中股市從2.4萬點曾經跌破2萬點，若是又搭配槓桿操作的確可能會出現部分投資人資金吃緊狀況。

統計顯示，過去17個月房貸的逾放比率多處歷史超低檔的0.06%，逾放餘額多在60餘億元，一直到今年11月攀高到71億元，金額寫下近28個月以來新高，整體逾放狀況仍處於非常低的水位，不至於對於市場帶來價格上的破壞，不過房市交易轉淡後，有資金壓力的屋主轉售難度增加，加上央行連續升息讓房貸負擔增加，現在房貸緊縮想要轉貸爭取寬限期也不容易，房貸逾放狀況可能需要觀察。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

升息 房貸

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