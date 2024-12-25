住宅貸款逾放金額71億元 創28個月新高

根據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，今年11月房貸的逾放比率從谷底的0.06%，微幅增加到0.07%，逾放餘額增加到71.3億元，寫下近28個月以來新高，不過對比10.94兆的房貸餘額來看，比例還是非常低，每一萬塊只有7塊錢逾放，未來要留意趨勢上是否呈現緩步增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去的經驗來看，屋主還不出錢房貸變成呆帳，多數都是因為自己財務狀況出問題有關，一方面可能投資或經商失利，或者外面欠債，另一種狀況可能與短時間失業率大幅增加，家庭頓失收入有關係，又遇到景氣不好不動產轉手不易，才容易出現違約的狀況。

這波經歷多次升息，雖然每月房貸還款金額增加，但應不至於讓多數擁屋的家庭繳不起，但今年中股市從2.4萬點曾經跌破2萬點，若是又搭配槓桿操作的確可能會出現部分投資人資金吃緊狀況。