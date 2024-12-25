國泰人壽落實信用資訊安控、報送資料品質 獲聯徵中心雙獎肯定

國泰人壽獲財團法人金融聯合徵信中心（簡稱聯徵中心）頒發「金安獎」、「金質獎」雙獎肯定。聯徵中心每年針對會員金融機構進行評比，獎勵績優會員機構及人員落實資訊安全保密及提升資料品質之貢獻，國壽今年自400多家金融業者中脫穎而出，在執行「信用資訊安控」以及「報送信用資料」表現，分別獲得「金安獎」、「金質獎」績優。由金管會主委彭金隆親自頒獎勉勵，肯定國壽致力嚴守客戶機敏資料的高度重視與承諾。

國泰人壽高度重視資訊安全控管，勇奪「金安獎」殊榮。不僅積極參與聯徵中心舉辦的相關講座課程及說明會，融入內部教育訓練及宣導計畫，更協同資訊部門實施系統控管機制，提升全體人員對於查詢作業適法性與資訊安全的認知，降低操作風險；此外，聯徵資訊限定專責部門、專責電腦與網路專線可使用，並定期檢討並優化聯徵查詢作業流程，強化查詢過程中的資訊安全及管理，全面落實信用資訊安控。

另一方面，國壽透過先進資訊系統進行交叉勾稽檢核，確保每筆向聯徵中心報送的資料符合規範，榮獲「金質獎」肯定。國壽定期檢視聯徵中心每季提供之「金融機構授信類報送資料之檢核統計分析結果」，深入分析並針對檢核結果進行調整，確保資料報送品質達最高標準。另外，報送作業人員定期參加講習，為提供的授信資料品質管理把關，並即時掌握報送流程最新動態。

以房屋貸款業務為例，當客戶向國壽申請房屋貸款時，國壽會先向聯徵中心查詢資料，確認客戶各項最新的個人信用資訊，做為授信審核的重要參考。針對查詢後取得之資料，亦可同步透過完善的資安控管系統，確認各項信用資料能安全無虞地報送至聯徵中心，確保客戶資料獲得全面保護，以維護客戶權益。

國泰人壽在房貸創新金融服務上，也從客戶需求的角度出發，推出「本金彈性還」方案，幫助民眾擁有更靈活的還款選擇；無論想降低房貸的月付金、依舊保持穩健還款、或是想要靈活掌握房貸月付金的客戶等，都可以挑選到合適的房貸還款方案，滿足各種財務需求。隨著農曆春節即將到來，國壽為既有房貸客戶提供「增貸」申請，滿足資金需求服務；無論是國壽保戶或潛在客戶，都歡迎透過官網或直接聯繫服務人員，獲得專業的房貸諮詢與服務。