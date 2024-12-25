搶先迎財 群益證限量送財神爺加持發財水紅包袋

為迎接新年的到來，與客戶分享開運好彩頭，群益金鼎證券率先其他券商，推出蛇年客製的「探奇發財紅包袋」和「探奇發財水」全台免費發送，替民眾集氣祈福新的一年能夠「蛇」拿九穩探大吉！

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益證作為客戶的「財富創造者」與「健康陪伴者」，傾注心思為客戶量身訂製多樣獨一無二的紀念禮品，希望客戶都能感受到群益的用心，讓群益證成為大家理財首選的信賴好夥伴。

群益證於今年八月首度亮相的吉祥物角色「探奇」深受客戶喜愛。延續廣大客戶的愛戴，『探奇發財紅包袋』結合「探奇」推出兩種款式，搭配背面「日進斗金」手寫的燙金文字，象徵發大財的美好寓意。 除了紅包袋，群益證還準備經全台財神爺加持的『探奇發財水』，特地派全國各分公司主管率隊前往「金山財神廟」、「大甲鎮瀾宮」、「高雄關帝廟」等全台各大財神廟，替發財水聚集財氣。

根據民間習俗，發財水建議擺放在辦公室、收銀台及保險箱附近，象徵富貴滿屋。「探奇發財水」特別以財神爺官帽造型瓶蓋、搭配探奇造型瓶身；瓶身印上「招財進寶」吉祥語，祝福客戶獲得加倍好運。紅包袋和探奇發財水數量有限，即日起至農曆年前將陸續發放，索取方式請聯絡群益證全省分公司。

針對即將到來的金蛇年農曆假期，群益證為滿足廣大投資人需求，也推出「交易美股發發發」春節期間美股交易活動，以數位服務維持運作，陪投資人一起新春投資不打烊！