快訊

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「1動作」比戴口罩重要

搶先迎財 群益證限量送財神爺加持發財水紅包袋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券推出以吉祥物探奇為主題的「發財紅包袋」和「發財水」，祝福大家蛇年行大運。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券推出以吉祥物探奇為主題的「發財紅包袋」和「發財水」，祝福大家蛇年行大運。(群益金鼎證券/提供)

為迎接新年的到來，與客戶分享開運好彩頭，群益金鼎證券率先其他券商，推出蛇年客製的「探奇發財紅包袋」和「探奇發財水」全台免費發送，替民眾集氣祈福新的一年能夠「蛇」拿九穩探大吉！

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益證作為客戶的「財富創造者」與「健康陪伴者」，傾注心思為客戶量身訂製多樣獨一無二的紀念禮品，希望客戶都能感受到群益的用心，讓群益證成為大家理財首選的信賴好夥伴。

群益證於今年八月首度亮相的吉祥物角色「探奇」深受客戶喜愛。延續廣大客戶的愛戴，『探奇發財紅包袋』結合「探奇」推出兩種款式，搭配背面「日進斗金」手寫的燙金文字，象徵發大財的美好寓意。 除了紅包袋，群益證還準備經全台財神爺加持的『探奇發財水』，特地派全國各分公司主管率隊前往「金山財神廟」、「大甲鎮瀾宮」、「高雄關帝廟」等全台各大財神廟，替發財水聚集財氣。

根據民間習俗，發財水建議擺放在辦公室、收銀台及保險箱附近，象徵富貴滿屋。「探奇發財水」特別以財神爺官帽造型瓶蓋、搭配探奇造型瓶身；瓶身印上「招財進寶」吉祥語，祝福客戶獲得加倍好運。紅包袋和探奇發財水數量有限，即日起至農曆年前將陸續發放，索取方式請聯絡群益證全省分公司。

針對即將到來的金蛇年農曆假期，群益證為滿足廣大投資人需求，也推出「交易美股發發發」春節期間美股交易活動，以數位服務維持運作，陪投資人一起新春投資不打烊！

群益金鼎證券率隊前往全台各大財神廟，為「探奇發財水」聚集財氣。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券率隊前往全台各大財神廟，為「探奇發財水」聚集財氣。(群益金鼎證券/提供)

紅包 群益

延伸閱讀

好命三生肖！2025年財運爆發、錢多福旺擋不住

用咖啡拜土地公會發財？ 雲林新住民發行有趣的宗教繪本

全民權證／世芯 二檔強強滾

群益金鼎證券推展運動健康職場 四度獲「運動企業認證」

相關新聞

住宅貸款逾放金額71億元 創28個月新高

根據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，今年11月房貸的逾放比率從谷底的0.06%，微幅增加到0.07%，逾放餘額增加到71....

台金聯董座薪水加獎金年領八百萬太肥 財政部將在二個月內提檢討報告

財政部將檢討台灣金聯董總薪資。立法委員郭國文今日在立法院財政委員上質疑，台灣金聯董事長薪資加獎金高達800萬元，與公司獲...

工研院打造保險創新服務 攜逾20家業者搶攻兆元商機

買了醫療保單，生病時確無法獲得理賠！為解決此痛點，在經濟部產業技術司補助下，工研院25日宣布成立保險科技新創公司慧保科技...

台灣人壽「綠背心」愛無限 送暖遍全台逾8.1萬人次受惠

綠背心志工全台走透透。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）致力多元公益，綠背心志工全台總動員捐...

縮小國營與泛公股銀行員工福利 財長：完全認同

國營銀行規劃推動優化員工福利方案，包含年終獎金上限4.4個月調高至4.6個月、加碼生育補助等。財政部長莊翠雲今天表示，她...

國泰人壽1月21日提前給付17.7億滿期金、年金 總計5.5萬件保單受惠

金蛇年將至，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前夕，提前發放針對保險契約於1/21(二)至2/2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。