快訊

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「1動作」比戴口罩重要

永豐金證券2024防詐展現成果 榮獲證交所「反詐騙評鑑」傑出獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券總經理張李章隆(中)帶領團隊積極反詐有成。(永豐金證券/提供)
永豐金證券總經理張李章隆(中)帶領團隊積極反詐有成。(永豐金證券/提供)

投資詐騙日益猖獗，永豐金證券整合實體與數位全方位推動防詐，從實體教育、行動劇演出推廣、網站宣傳、數位科技防護、到偽冒偵測，建構內外部多維度防詐措施，2024年完成反詐宣傳209場，偵測偽冒交易APP及網站31件、協助客戶阻止詐騙金額達3,081萬元，更榮獲證交所「反詐騙評鑑」傑出獎。

永豐金證券總經理張李章隆表示，詐騙手法日益新穎，投資人容易因缺乏金融素養，落入詐騙陷阱造成財務損失，永豐金證券推動反詐騙宣導活動與教育訓練、客戶關懷措施及資訊揭露等，全方面提升投資人權益保護。

2024年具體作為及成果如下：

反詐騙宣導：2024年舉辦25場金融知識暨防詐宣導活動，涵蓋年輕世代、高齡長者、新住民等金融弱勢族群，活動形式包括講座、行動劇、互動闖關遊戲及線上直播，持續提升各年齡層及多元族群的金融素養力。

員工訓練：以線上線下方式進行同仁教育訓練，完成184場宣導活動與教育訓練，累計參與超過1萬人。

數位防護：

1.強化交易風控：運用數位技術強化風險控管，面對異常交易偵測及即時警示迅速採取行動保障客戶投資安全。2024年至11月止，成功協助客戶阻止詐騙金額3,081萬元。

2.偵測偽冒交易APP及網站：因應數位詐騙手法日新月異，持續投入資源監控數位資安風險。截至11月止，偵測並處置31件偽冒交易APP及詐騙網站，有效阻止潛在資安風險，確保客戶於數位交易中的安全性。

建置反詐騙專區：為讓客戶能快速掌握最新的詐騙手法及防範技巧，永豐金證券官網設立「反防詐騙專區」，提供即時資訊與教育資源。內容涵蓋最新詐騙資訊、常見詐騙型態及防範建議，並提供多方諮詢與查證管道，方便客戶即時通報疑似詐騙行為，協助客戶守護財產安全。

永豐金證券表示，防詐的基礎必須強化投資金融知識與防詐教育建立正確理財觀念，將持續以科技與教育為核心，深化防詐技術與宣導工作，提升投資大眾自主判斷金融資訊真實性能力，與客戶攜手建立更安全的金融環境，共同對抗詐騙犯罪。

詐騙

延伸閱讀

金融教育講座 回響熱烈

虛擬幣詐騙 留心兩手法

打詐再出招 中國信託攜手高檢署「檢銀打詐平台」上線

證交所：大東電送件申請股票上市 今年第17家

相關新聞

住宅貸款逾放金額71億元 創28個月新高

根據最新購置住宅貸款逾放餘額統計，今年11月房貸的逾放比率從谷底的0.06%，微幅增加到0.07%，逾放餘額增加到71....

台金聯董座薪水加獎金年領八百萬太肥 財政部將在二個月內提檢討報告

財政部將檢討台灣金聯董總薪資。立法委員郭國文今日在立法院財政委員上質疑，台灣金聯董事長薪資加獎金高達800萬元，與公司獲...

工研院打造保險創新服務 攜逾20家業者搶攻兆元商機

買了醫療保單，生病時確無法獲得理賠！為解決此痛點，在經濟部產業技術司補助下，工研院25日宣布成立保險科技新創公司慧保科技...

台灣人壽「綠背心」愛無限 送暖遍全台逾8.1萬人次受惠

綠背心志工全台走透透。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）致力多元公益，綠背心志工全台總動員捐...

縮小國營與泛公股銀行員工福利 財長：完全認同

國營銀行規劃推動優化員工福利方案，包含年終獎金上限4.4個月調高至4.6個月、加碼生育補助等。財政部長莊翠雲今天表示，她...

國泰人壽1月21日提前給付17.7億滿期金、年金 總計5.5萬件保單受惠

金蛇年將至，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前夕，提前發放針對保險契約於1/21(二)至2/2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。