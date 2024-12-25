耶誕送暖！兆豐產險公益關懷八里安老院愛心行動

台灣即將在2025年邁入超高齡社會，65歲以上的老年人口占總人口比重達2成，對於高齡者的關懷照護也成重要課題，兆豐保險在歲末年終之際，以實際行動親身展現對長者的關懷，由副總經理呂麗卿率隊前往新北市台灣天主教安老院傳遞溫暖，致贈聖誕物資，陪伴長者們度過寒冷的聖誕夜。

台灣天主教安老院為國際性組織，以「老吾老以及人之老」為理念精神，不分性別、宗教及國籍，為年滿70歲以上的低收入戶長者或未獲得基本生活照顧者提供溫暖的避風港，打造「屋外之家」給離開自身家園與親人的長者一個溫馨舒適安全的環境，並安排系列的關懷休閒活動，充實生活內涵及注重身心平衡，讓長者的心靈層面得到慰撫。

兆豐保險表示，民眾在家平時也可善用「三心二意」原則──「關心、用心、耐心、表達心意、創造生活意義」關懷家中長輩，給予足夠的時間，依照需求意願，耐心陪伴長者們解決問題，充實安排晚年生活。

兆豐保險近年持續落實社會共榮永續議題，支持綠色運動賽事，且培育跆拳道國手江宜珊及江宜璇往2026亞運賽事邁進；在生態永續部分，再度與台灣山林復育協會合作，共同推動高雄淺山天然植群復育計畫。兆豐保險將持續秉持「用心守護，安全有顧」的精神，發揮正向影響力，引領社會邁向更美好的未來。