中信證券主辦創泓科技上櫃前公開承銷 25日開始投標

中國信託綜合證券主辦創泓科技股份有限公司（7714）上櫃前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,612張，競價拍賣底價每股為72.5元，25日開始投標，拍賣期間為12月25日至12月27日，12月31日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購計有482張，承銷價格為各得標單價及數量加權平均價格，如超過競拍底價1.2倍，則以87元為承銷價格上限，2025年1月3日開放公開申購。

創泓科技創立於2010年，為一家專業資安產品加值服務銷售與提供資安顧問服務的公司，從軟體開發階段的防護、網路基礎安全架構、應用程式效能到目前最熱門的雲端資安解決方案都有，公司透過專業的技術顧問團隊，協助客戶強化資安縱深、解決資安問題與建立資安韌性，達到企業資安合規及建立零信任架構，並於2024年第二季透過旗下子公司紘瑒科技推出自行開發的資安監控平台DevaEye，提供客戶7*24資安監控的管理式偵測與回應（MDR，Managed Detection and Response）服務，也透過投資資安教育訓練及無人機等領域，進一步協助產業的人才培育及資訊安全整合。

創泓科技2023年營收新臺幣11.3億元，毛利率表現為優於同業的21%，稅後淨利9,324萬元，每股稅後純益（EPS）6.28元；20224年截止至11月營收10.3億元（年增2.7%），較前一年度同期小幅成長，主因台灣AI硬體支出金額龐大，排擠對資安軟體的支出，然相關支出僅是遞延而非消失，以目前在手訂單來看需求已於第4季開始回升，預期在2025年將迎來反彈，同時由於廠商建置AI硬體需要與之搭配的資安軟體進行防護，甚至推升廠商採用更高階的資安軟體，預期將帶來更多的資安軟體需求，有望帶動創泓科技未來營運成長。

中信證券近年積極協助優質企業進入資本市場，今年已輔導多家優質企業成功上市櫃掛牌，其中近期有PCB及工業電腦銷售大廠榮惠-KY創（6924）於12月3日創新板上市掛牌，以及霍爾磁性感測器供應大廠久昌科技（6720）於12月4日上櫃掛牌。未來中信證券將繼續帶領更多具特色及成長潛力的公司加入臺灣資本市場，幫助優質企業發揮成長潛力、深化營運規模，創造臺灣產業榮景。