國泰世華亞洲萬里通聯名卡推2倍里數活動 最優5元1里、最高可獲1萬里

迎接聖誕節、元旦跨年及農曆春節9天連假，不少民眾安排出國旅遊行程，看準歲未年終旅遊及購物強勁需求，國泰世華亞洲萬里通聯名卡推出「刷玩世界 真有2倍里數」活動。

即日起至2025年1月31日，卡友只需至國泰世華官網登錄專區，或國泰優惠CUBE Rewards App完成登錄，並於國內或海外刷國泰世華亞洲萬里通聯名卡進行一般消費，就可享2倍里數回饋，最優5元1里，每人最高上限可獲10,000里的超優惠活動，助攻卡友快速累積哩程、輕鬆兌換機票。

根據全球旅遊管理平台美國運通全球商務旅行(Amex GBT)最新報告預測，2025年全球機票價格將持續上升，其中亞洲航線價格增幅預計將高達一成。為了減輕民眾出國旅遊的荷包負擔，國泰世華亞洲萬里通聯名卡的卡友不僅可透過本次活動累積最高10,000里；若再搭配國內或海外「哩程加速器」指定店家消費，最優10元1里的回饋，累計消費50,000元便可再獲5,000里，合計15,000里數 可兌換到1張國泰航空「台北-香港」來回機票。

不僅如此，即日起至2024年12月31日，持亞洲萬里通聯名卡於國泰航空官網購買指定航線機票，輸入卡友專屬優惠編號，可再享最高折抵新台幣1,500元的優惠，數量有限，兌完為止。針對新申辦亞洲萬里通聯名卡的客戶，即日起至2025年1月31日，除享新卡首刷禮最高10,000里回饋，更祭出「新卡加碼禮」，登錄並於核卡後30天內首刷達6,000元，即可加贈「摺疊露營椅」乙個。

國泰世華銀行將持續祭出各項優惠方案，希望讓亞洲萬里通聯名卡友於國、內外旅遊購物，都可安心刷、更抗漲，且能快速累積里數。詳情請見國泰世華亞洲萬里通聯名卡活動頁面。